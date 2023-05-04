謝欣穎剛過38歲生日，今亮麗出席品牌活動。（粘耿豪攝）

王棠云（左起）、謝欣穎、曾之喬、宋柏緯今為服裝品牌造勢。（粘耿豪攝）

「香港男神」余文樂嬌妻王棠云今（4）日出席服裝品牌記者會，穿著一身俐落簡約白洋裝，相當時尚。王棠云時常在IG上分享和老公、一雙兒女的幸福生活，透露前陣子和老公拋下小孩到日本旅遊，她坦言自己其實放不下小孩，但浪漫的余文樂某天就訂了日期，霸氣開口要求一起去放鬆，王棠云當下緊張反問：「你確定嗎？」還好媽媽把孩子照顧妥當，王棠云用「甜蜜的旅行」形容沒有孩子的2人世界。

有了一次放下孩子的經驗，王棠云第２次「拋夫棄子」獨自和閨蜜去韓國旅遊，她說余文樂是神隊友，自己照顧小孩很OK，「他很會陪孩子玩，喜歡和兒子一起洗澡，妹妹洗澡就要媽媽幫忙，爸爸幫女生洗澡還是會害羞。」她才能放心享受和閨蜜的韓國之旅，幽默說：「拋下小孩原來那麼開心。」

問及余文樂平時的浪漫舉動，王棠云甜笑說自己記性差，想不太起來細節，但老公真的是浪漫的人，知道她喜歡花，每年母親節不一定有禮物但一定會送花。而母親節剛好都是兒子生日，今年一家人會一起聚餐。她也透露下半年會獨自帶小孩，因為老公的影集即將開拍。

謝欣穎也參加活動，她剛過38歲生日，和男友王柏傑共跑了3次生日派對，其中男友也陪她和家人一起聚會慶生，她幸福地說：「其實連續慶生有點累，但我何德何能。」談及生日願望，除了希望家人、愛人身心健康，她希望自己38歲後能更有女人味，「以前給人家感覺比較有個性，38歲了，希望自己是女人，不要再像女孩。」

她參與的實境節目《光露營就很忙了》，謝欣穎笑說一開始不太敢看自己的表現，後來提起勇氣看，自認表現還不錯；但對於主持實境節目她仍不敢想，「我很敬佩能主持的人，但那不是我的領域，擔心做不好。」