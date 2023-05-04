劉庭彣（左）、梁譽襦（右）、劉庭妤（中）創作「智能AI樂活系統」勇奪金牌，開心與大家分享成果。（陳淑娥攝）

華盛頓小學科技教育校隊創作「智能AI樂活系統」勇奪金牌，開心與大家分享成果。（陳淑娥攝）

今年科技教育創意實作競賽主題為「青銀共好」，台中市華盛頓小學科技教育校隊劉庭彣等3位選手，有感於家中長輩面臨生活不便，以青銀共居社區為發想，歷經半年創作出有溫度的「智能AI樂活系統」，不僅打造感應門鎖、警報求助等6大便利性功能，更勇奪全國金牌殊榮，孩子們4日開心與大家分享喜悅。

華盛頓小學近年來在科技教育創意實作競賽大放異彩，科技教育校隊連續3年奪得優異成績，今年在主任劉佳灝、老師黃忠義帶領下，3名小選手以作品「智能AI樂活系統」榮獲全國賽金牌獎。

劉庭彣、梁譽襦、劉庭妤等人昨親自操作「智能AI樂活系統」，包括「感應門鎖」、「鑰匙提醒」、「室內遙控」、「警報求助」、「手環求助」、「人際互動」等6大創作；另外，師生團隊進一步探討如何建置「健康共好」的「AI 樂活系統」，希望透過 AI 影像辨識方式協助使用者每日完成運動任務。

主任劉佳灝指出，3名小選手在全國競賽中脫穎而出十分開心，但創作過程有許多酸甜苦辣，選手雖具備寫程式能力，但不了解電子特性、身體架構知識等而遭遇挫折，經過不段嘗試及上網找資料，加上師長從旁協助，所幸都能迎刃而解。

校長楊麗玲認為，「資訊素養」是科技教育的重要基礎，結合實作能力的培養，讓資訊創意得以具體實現重要歷程。從生活中發現問題，並從學習中探索方法，一直是華盛頓小學科技教育校隊的共同發展信念，期望孩子未來持續在資訊應用領域發光、發熱。