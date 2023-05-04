衛福部食藥署昨(3)日宣布，已請專家評估開放「氟尼胺」和「克凡派」兩款農藥可用於草莓，最快2周內上網預告，農藥超標的日本草莓將就地合法。對此，國民黨高雄市議員李雅靜痛批，民進黨政府餵人民吃農藥，人民還挺得下去嗎？

李雅靜痛心說，繼開放萊豬、核食，如今民進黨政府竟門戶大開讓農藥超標的日本「毒草莓」進口殘害台灣人民；農藥殘留超標的日本進口「毒草莓」，已有多批逃過邊境檢驗流入市面且已賣光。

李雅靜怒斥，日本竟強硬要求我國食藥署放寬管制，而軟趴趴的食藥署竟然做出喪權辱國、殘害人民健康的決定，決議放寬2種目前被我國禁止使用於草莓上的農藥，讓日本毒草莓進口台灣，餵台灣人吃農藥。

李雅靜不滿說，「民進黨可以無能但不能無良」，民進黨缺蛋、缺電危機的無能已讓人民怨聲載道，現在還餵人民吃農藥。她疾呼，食藥署懸崖勒馬，以台灣人民健康優先考量，絕不能屈服無理的要求，更強調堅決反對開放有害食品進口殘害人民，全力捍衛人民食安。