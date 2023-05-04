旅行社負責人邵維強涉自民國91年起發展共諜組織達20年，吸收前軍聞社孔姓記者、前八軍團指揮部上校向德恩等人，金門地院今天依違反國安法、銀行法判15年，沒收犯罪所得。

邵維強偵訊時否認有替中國拉攏軍官發展共諜組織，直到法官審理時，因相關罪證明確，才坦承犯案。但經查他並無在擔任電視台地方記者期間刺探軍情。至於涉地下匯兌違反銀行法部分，他則坦承犯行。

金門地方法院考量邵維強自91年起持續為中國地區發展組織，直到遭查獲已長達20年，並導致向德恩為違背職務收賄，對國軍士氣及國家安全危害重大。就違反銀行法部分，則考量其他從事地下匯兌期間甚長、金額重大與整體規模，已嚴重影響金融秩序與外匯管理。

金門地方法院審結後，今天依違反國家安全法判處有期徒刑12年，褫奪公權4年；違反銀行法部分判處有期徒刑5年，合併應執行刑15年，褫奪公權4年。並沒收未扣案犯罪所得新台幣254萬3570元及人民幣18萬元，全案可上訴。詳細判決書仍待之後公布。

金門地方法院發布新聞稿表示，曾任記者，現任金門縣安全旅行社有限公司負責人的邵維強自91年起就為中國拉攏發展共諜組織。他先成功吸收前軍聞社孔姓記者，108年間又吸收時任陸軍八軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩，此外還涉吸收3名軍官，但未成功。

此外，邵維強105年1月至去年2月還涉及違反銀行法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，金額高達9011萬360元，犯行重大。（編輯：黃世雅）1120504