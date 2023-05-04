金管會銀行局副局長林志吉表示，目前掌握imB與一家銀行往來最密切，是主要帳戶，這家銀行也有受理imB公司員工開自然人戶頭。4月下旬imB一位員工在銀行開的戶頭被列為警示帳戶，主要是有民眾報案，到了5月2日，在警方通報下，imB在銀行的公司戶頭被列為警示帳戶，而imB在其餘4家銀行的公司戶同步被列為「衍生管制帳戶」。

林志吉指出，imB聲稱合作的對象為5家銀行，已請相關5家銀行以最快速度交出報告。了解的重點有三項，第一，在imB當初開戶時，銀行是否有了解營業內容與業務項目。

第二，開戶後銀行是否有持續追蹤。有可能一開始公司設立登記是某些營業項目，後來才慢慢增加的，銀行也許不知道這家公司有P2P業務，但銀行應該不定期向戶頭所有人查明，假設營收劇增、進出往來金額劇增等，銀行都應該追蹤。

第三，是否有違反洗錢防制。因imB目前在5家銀行的餘額加起來僅剩萬元，疑似有將資金大量移往海外，林志吉表示，戶頭開立後，銀行要定期向客戶做身份審查、交易監控、疑似交易申報、交易記錄保存等，都是洗錢防制上的要求，若有疑似可疑交易，就必須申報給調查局，會一併檢視。

是否會對5家銀行開罰？林志吉表示，還是先等銀行把開戶作業程序與個案說明清楚，再來看要怎麼處理，imB在網站上聲稱合作的是5家銀行，試圖有藉銀行聲譽強化外界對imB的信任感，同時也會再查明往來的銀行是不是不止這5家。

據了解，imB有開戶的5家銀行，包含新光銀行、中信銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、永豐銀行。是由新光銀行優先做警示帳戶，其餘4家銀行同步被列為衍生管制帳戶。