偽讓交流活動順利進行，僑泰師生於活動前先將台灣的零食和禮品以「文化包裹」形式寄到日本。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

僑泰高中高一雙語國際班與醫科班學生日前透過直播，與日本城西大學附屬川越中學進行全英語線上交流，讓學生體驗不同文化的差異，增進國際視野，並提升英語表達能力。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

僑泰高中高一雙語國際班與醫科班學生日前透過直播，與日本城西大學附屬川越中學進行全英語線上交流，讓學生體驗不同文化的差異，增進國際視野，並提升英語表達能力；校長温順德表示，感謝中台科大鈴木教授引介及校內師長的用心，讓線上交流順利進行，不僅開闊學生國際視野，也增進彼此情誼。

雙語國際班導師魏伶如說，此次交流由各科老師跨領域合作，設計一系列的表演及遊戲提問，並將台灣的零食和禮品以「文化包裹」形式先寄到日本，也讓學生先在Padlet上認識彼此，交流活動才能順利進行；醫科班導師胡雯俐則說，為讓學生更深入介紹台灣食品，她還帶學生到彰化八卦山，實地了解紅土與鳳梨的關係及鳳梨酥的歷史。

學生朱彥安說，此次他擔任活動主持人，花了許多時間磨練表達技巧讓交流更順暢；林致源說，他與同學特別設計情境劇，讓日本同學能快速了解台灣的文化；楊斐伊表示，日本同學在提問之後總是會很詳細解釋來龍去脈，活動進行前也不忘先感謝僑泰學生寄送的禮品，不愧是有禮的民族。林靖唯則指出，日本雖然剛開學，但對交流活動的前置作業毫不馬虎，充分感受到他們做事的謹慎態度，值得台灣學生學習。

交流活動中，僑泰師生先示範「吹墨梅花」及「吸管粽子」的製作，讓日本師生了解台灣的傳統技藝，接著雙方介紹各自的文化，並設計問題讓兩校學生提問搶答，生動有趣的交流互動，讓現場歡笑聲不斷。日本川越中學英語科召集人薄羽貴統表示，僑泰學生優秀的表達能力及對新科技的掌握，都令人印象深刻，期盼未來能親自帶學生到僑泰，進行更深入的交流與體驗。