今井繪理子(左)(總統府提供)

今井繪理子(總統府提供)

蔡英文總統今天接見日本前參議院議長山東昭子訪問團指出，台灣和日本在區域安全合作上是彼此的重要夥伴，期盼繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。山東昭子則表示，日本將大力支持台灣參與相關的國際組織，希望台灣能為世界做出貢獻。

由山東率領的訪團成員，還包括早年紅極一時的日本女團「SPEED」主唱成員之一的今井繪理子，SPEED1996年出道後，為經典日劇《惡作劇之吻》演唱主題曲「STEADY」，單曲熱賣127萬張，躍升為國民女團，2000年宣布解散，讓不少粉絲遺憾不已，4名團員各自忙於不同事業，今井繪理子則成功轉戰政壇。

此次訪團成員還有日本參議員舟山康江、眾議員島尻安伊子等人，昨天由山東昭子率領，在外交部次長俞大㵢陪同下，赴總統府拜會蔡英文。

山東在2021年擔任議長時，曾經協助促成日本參議院一致通過決議文，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。蔡英文昨天接見訪團時，代表所有台灣人民，向山東表達誠摯的感謝。

蔡英文表示，山東是日本史上當選次數最多的參議員，也是日本史上第二位女性參議院議長，今天率領跨黨派的女性國會議員來到台灣訪問，格外具有意義。台灣也積極推動女性參政，目前立法院女性立委比例已經達到4成。希望台日未來能夠積極交流，共同落實性別平權、女性參政等重要議題。

蔡英文指出，台灣和日本在區域安全合作上也是彼此的重要夥伴。台灣將從明年開始，恢復一年期的義務役，來持續強化自我防衛能力。我們也願意和日本等民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。

從這個月開始，台灣的疫情等級降階。蔡英文提到，現在很多台灣民眾都把日本當做出國旅遊的首選。台灣人都到日本看櫻花，現在5月正好是台灣桐花季，「也歡迎日本朋友來台灣看油桐花」。

山東昭子則表示，台灣與日本在過往相當漫長的歷史源流當中經常互相關照，在許多精神層面、經濟層面上也都相互合作及協助對方，可以說是真正的友人，也擁有密不可分的朋友關係。

她說，日本致力回歸世界和平的原點，必須先致力維護亞洲地區的和平。並強調，日本將大力支持台灣參與相關的國際組織，希望台灣能夠發揮積極良善的正面力量，為世界做出貢獻。