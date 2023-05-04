英國軍隊正在倫敦南部的訓練區集結，準備迎接他們生命中最重要的慶典，也就是5月6日查爾斯國王和王后的加冕典禮。所有軍種都會參與，展現出團隊合作的力量。本次參加加冕典禮儀式的部隊超過將近6000人，各個部隊統一由皇家禁衛軍（Household Division）統籌。英國十分重視部隊傳統，許多單位都已經成立數百年，參與過大大小小的戰役，以下為已知會參與本次大典的戰鬥序列。

皇家弓箭手連成立於 1676 年，旨在鼓勵射箭。於 1704 年由安妮女王授予皇家資格，並於 1822 年被任命為蘇格蘭君主的衛隊，現為儀隊。（The Royal Company of Archers)

據英國國防部近期官方報導，士兵們從遠方的塞浦路斯、伊拉克、肯亞和愛沙尼亞等地返回，將代表自己的軍種和部隊，出席查爾斯國王的加冕典禮。他們返抵英國後不久，就開始準備制服、劍和靴子，並開始反覆練習操典。

皇家禁衛軍的騎兵團——包含藍色皇家騎兵團以及禁衛騎士團，現代並不是騎馬打仗的，除去儀隊任務外，他們是標準的裝甲騎兵（機械化步兵）圖為2011年搭乘彎刀裝甲偵查車（FV107 Scimitar）的禁衛騎兵。（英國陸軍博物館）

加冕儀式結束後，查爾斯國王將從西敏寺返回白金漢宮，他將成為倫敦有史以來最大的閱兵遊行的重心。要讓超過6000名士兵在倫敦街頭的移動看似毫不費力，負責籌劃的英國皇家禁衛軍做好了充分的準備，並且向每一個參與典禮的部隊簡報前，已經考慮到了每一個細節。

皇家藍色騎兵團（Blue and Royals）作為克倫威爾軍隊的一部分可以追溯到 1650 年，在復闢後成為皇家騎兵團。在牛津伯爵的指揮下，他們採用了藍色制服並被稱為牛津藍調，現與禁衛騎兵團同屬禁衛軍。（英國陸軍博物館）

本次參與的要角包含皇家禁衛軍、皇家騎兵和軍樂隊，一同與皇家弓箭手（Royal company of Archers）——主權衛隊（Sovereigns’ Guards 儀隊）一起排練，其中還包含皇家藍色騎兵團（Blue and Royals）和禁衛騎兵團（Lifeguards）。

英國擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）可以追溯到 1656 年，當時溫特沃斯勳爵的軍團（Lord Wentworth's Regiment）在布魯日成立，以保護流亡的查理二世，參加過五個世紀以來大大小小的戰役，圖為儀隊服與野戰服。（張威翔製圖 Household Division、英國陸軍）

英國擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）英克曼連（Inkerman Company）剛從伊拉克中返回，他們在當地執行衛戍任務，並對伊拉克軍隊進行培訓和指導。另外還有蘇格蘭衛隊（Scots Guards）第一營以及冷泉衛隊（Coldstream Guards）第一營也從肯亞調回參與。

冷溪衛隊（Coldstream Guards）起源於克倫威爾的「新模範軍隊」，該部隊首先在貝里克附近集結，並在 1650 年的鄧巴戰役中表現出色，隨後參與過去6個世紀以來大大小小的戰爭。（張威翔製圖 英國國防部）

愛爾蘭衛隊（Irish Guards）正在英國各地訓練烏克蘭士兵，協助他們歸國後抵禦俄羅斯人的入侵，目前也是抽調了第一營回來參與本次閱兵典禮。

The work of the Irish Guards is as wide-ranging as it is exemplary, from training park rangers on counter-poaching in East Africa to de-mining training for Ukrainian Armed Forces.

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📸 @KensingtonRoyal pic.twitter.com/UoTQAh5MSn — Support Ukraine.London Hub (@ukraine_hub) March 12, 2023

輕龍騎兵（Light Dragoon）也從肯亞調回，也預計將在加冕儀式結束後，前往愛沙尼亞部署。皇家槍騎兵（Royal Lancers）、皇家空軍（RAF）、皇家海軍（Royal Navy）和舉世聞名的尼泊爾招募的廓爾喀部隊（Gurkha）都有派員參與本次閱兵儀式。

輕龍騎兵（Light Dragoon）可追溯於1740，龍騎兵為下馬發射前膛槍的部隊，射完後上馬脫離現場後才會重新進行裝填，該部隊於19世紀解編，後於1992年重新組建起來。（英國國防部）

桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），預計將派出1549人以及40輛戰甲車，另外還有大英國協（Commonwealth）來自39個國家，合計609人的外國部隊共襄盛舉。