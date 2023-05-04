英國軍隊正在倫敦南部的訓練區集結，準備迎接他們生命中最重要的慶典，也就是5月6日查爾斯國王和王后的加冕典禮。所有軍種都會參與，展現出團隊合作的力量。本次參加加冕典禮儀式的部隊超過將近6000人，各個部隊統一由皇家禁衛軍（Household Division）統籌。英國十分重視部隊傳統，許多單位都已經成立數百年，參與過大大小小的戰役，以下為已知會參與本次大典的戰鬥序列。
據英國國防部近期官方報導，士兵們從遠方的塞浦路斯、伊拉克、肯亞和愛沙尼亞等地返回，將代表自己的軍種和部隊，出席查爾斯國王的加冕典禮。他們返抵英國後不久，就開始準備制服、劍和靴子，並開始反覆練習操典。
加冕儀式結束後，查爾斯國王將從西敏寺返回白金漢宮，他將成為倫敦有史以來最大的閱兵遊行的重心。要讓超過6000名士兵在倫敦街頭的移動看似毫不費力，負責籌劃的英國皇家禁衛軍做好了充分的準備，並且向每一個參與典禮的部隊簡報前，已經考慮到了每一個細節。
本次參與的要角包含皇家禁衛軍、皇家騎兵和軍樂隊，一同與皇家弓箭手（Royal company of Archers）——主權衛隊（Sovereigns’ Guards 儀隊）一起排練，其中還包含皇家藍色騎兵團（Blue and Royals）和禁衛騎兵團（Lifeguards）。
英國擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）英克曼連（Inkerman Company）剛從伊拉克中返回，他們在當地執行衛戍任務，並對伊拉克軍隊進行培訓和指導。另外還有蘇格蘭衛隊（Scots Guards）第一營以及冷泉衛隊（Coldstream Guards）第一營也從肯亞調回參與。
愛爾蘭衛隊（Irish Guards）正在英國各地訓練烏克蘭士兵，協助他們歸國後抵禦俄羅斯人的入侵，目前也是抽調了第一營回來參與本次閱兵典禮。
輕龍騎兵（Light Dragoon）也從肯亞調回，也預計將在加冕儀式結束後，前往愛沙尼亞部署。皇家槍騎兵（Royal Lancers）、皇家空軍（RAF）、皇家海軍（Royal Navy）和舉世聞名的尼泊爾招募的廓爾喀部隊（Gurkha）都有派員參與本次閱兵儀式。
桑德赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），預計將派出1549人以及40輛戰甲車，另外還有大英國協（Commonwealth）來自39個國家，合計609人的外國部隊共襄盛舉。
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