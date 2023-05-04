韓國KBS策略長崔善旭博士。（公視提供）

公共媒體聯盟PMA執行長Kristian Porter。（公視提供）

BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理Phil Hardman。（公視提供）

瑞士公視SRF專案經理Kathrin Ruther。（公視提供）

NHK資深製作人鵜殿良。（公視提供）

泰國公視Thai PBS總經理維菈西妮博士Dr. Wilasinee。（公視提供）

公視將於5月12日在台北國際會議中心舉辦公共電視2023國際研討會，以「擁抱未來 公共媒體的數位轉型與治理」為主題，邀請英、日、韓、泰、瑞士等六位公共媒體代表，探討分享公共媒體致力於數位轉型與治理的國際經驗。

BBC Studios亞洲區資深副總裁暨總經理Phil Hardman以「BBC Studios在亞洲的數位優先思維與創新行動」為題，闡述科技及創新在BBC Studios亞洲及世界各地的商業策略及數位轉型所扮演的角色。近期BBC News的全球營運交由BBC Studios操盤，此舉對於BBC Studios數位轉型及治理的策略意義及價值所在，Phil將分享他的獨到見解。

韓國KBS策略長崔善旭博士分享「KBS的數位轉型挑戰：新觀眾和舊組織」。2023年是KBS由國營廣播轉型為公共廣播的50周年，為了能再有成功的50年，KBS必須為未來做好準備。目前在商業網路平台主導的線上場域中，公共媒體尚未扮演重要角色，包括KBS在內的全球公共媒體必須進化，必須滿足來自觀眾們的新需求，迫切需要探索線上世界以拓展公共服務，而現在正是最佳時機。

在國家發展關鍵時刻，提供客觀、公平、正確訊息及民主論壇，是公共媒體責無旁貸的使命。泰國將於5月14日舉行大選，公視國際研討會躬逢其盛，邀請到泰國公視Thai PBS總經理維菈西妮博士現身說法，即時分享「泰國公視Thai PBS數位轉型經驗：2023年泰國大選數位媒體報導計畫與實踐」，提供台灣觀眾第一手泰國大選現況及泰國公視數位轉型經驗。

本次國際研討會邀請公共媒體聯盟PMA執行長Kristian Porter提供難得的國際視角。Kristian長年活躍於倡議公共媒體的全球活動，在非政府組織領域工作經驗豐富。他以「跟上步伐，維護價值」為題，直指當今公共媒體經營的核心議題：許多公共媒體正進行著或完成了「數位轉型」的改變，是否保證這些公共媒體在數位場域中持續發展、並與社會保持關聯？公共服務媒體的核心價值以及觀眾對公共媒體的長年信任，如何不隨波逐流？是否能與時俱進？這些問題再再是值得警醒的叩問。

NHK資深製作人鵜殿良分享「NHK數位轉型試煉：成績與挑戰」。新聞報導及時事節目出身，鵜殿資深製作人結合豐富新聞經驗與數位製作專業，近年致力新聞核實、打擊假新聞、提高媒體素養以及數位內容製作。他的分享是理解NHK數位內容發展難能可貴的最新鳥瞰：NHK如何在其自謙為有限資源的數位發展中，結合最新AI技術及跨世代人才匯聚，在新聞場域中挑戰數位轉型試煉。

瑞士公視SRF專案經理Kathrin Ruther主責SRF 2024轉型計畫。「SRF 2024 – 以數位轉型改變瑞士SRF」於2019年啟動，目標是賦予SRF新面貌，讓SRF走向未來。這個計畫緣起於挑戰：面對年輕觀眾下降、全球內容擴張、預算減低等重磅挑戰，公共媒體必須不斷提升自身價值，SRF的對應之道是推動以觀眾為導向的嶄新營運模式，四年間進行了翻轉式的重大改變。Kathrin將深入探討SRF轉型的驅動因素，以及如何因應挑戰與實施變革。

首度來台的六位講者，為台灣帶來嶄新思維，挑戰全新議題，共同思考新時代公共媒體服務的意義，為數位轉型治理注入全球公共媒體觀點。這是一場難得的知識與行動洗禮、錯過太可惜的國際研討會，公共電視誠摯邀請關心台灣媒體的公民共襄盛舉。

如欲參加「公視2023國際研討會」的觀眾請上網報名，詳情請參考網站資訊：https://ptstaiwan.kktix.cc/events/2023pts-symposium。