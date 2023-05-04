2024總統大選藍、綠、白三角督態勢明顯，美麗島電子報今( 4 )日公布最新民調，民進黨提名的副總統賴清德下滑至35.4%但仍穩定領先，新北市長侯友宜些微回升至26%穩居第二，而民眾黨主席柯文哲上升至22%排名第三；若柯文哲不參選，藍綠對決的情況下，不管藍營派誰，賴清德皆獲45%支持度勝選。媒體人黃暐瀚斷言，很明顯 2024 要贏過民進黨，只能國民黨與民眾黨合作。

美麗島電子報民調顯示，2024總統大選，「賴清德、侯友宜、柯文哲」的組合將各獲 35.4%、26%、22%，有16.7% 未明確回答，民進黨勝選。而賴清德對上「侯友宜搭配柯文哲」，是唯一一個民進黨落敗( 40.7%)的結果，侯柯配將拿下 46.6% 的選票。

黃暐瀚今日在《新聞大白話》節目中指出，這份民調出來，藍綠一對一的情況已經不可能發生，因為柯文哲可以穩定拿到 20% 左右的選票。而柯文哲若不選，從民調上可以看到，20%的選票，將有10% 流向民進黨、12% 至 13% 跑到國民黨，大該也是一半一半，「柯文哲不選，國民黨也沒佔到便宜，1對1還是會輸」。

黃暐瀚也直言，除非國民黨和民眾黨合在一起，搭檔參選，才會有可能贏過民進黨。