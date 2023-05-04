位於南投、花蓮交界的「能高安東軍山縱走」景色優美壯闊，曾被譽為此生必去的縱走路線之一。不過近日有山友拍下能高安東軍營地的照片，竟然有大量垃圾被隨意棄置在地，其中甚至出現玻璃碎片，貼文曝光後，引爆眾網友怒火，忍不住留言痛批：「垃圾丟垃圾，悲哀台灣人」。

張姓山友昨（3）日在臉書社團《登山通報站》發文表示，他在上月2日攀登能高安東軍山，經過主峰後方的舊山屋營地時，發現滿地都是垃圾，除了寶特瓶、鋁罐以外，還有玻璃酒瓶碎片，讓他不禁大嘆：「腳如果在高山上被穿剌受傷就挫屎了」。

誇張的畫面引來上千網友撻伐，紛紛留言，「一堆亂丟垃圾的垃圾」、「台灣人的水準」、「這只不過是冰山一角」、「台灣最美麗的風景」、「疫情期間已經清過了，現在又這麼多」、「全台最高垃圾場」、「10秒鐘吃完的行動糧，垃圾卻會存在山上一萬年」、「垃圾丟垃圾，悲哀台灣人」。

根據《自由時報》報導，林務局南投、花蓮林管處表示，近期將聯合辦理淨山活動，不過該路線位於中央山脈的深處，不可能長期派員處理垃圾，呼籲山友確保「無痕山林」，不屬於山上的東西務必要帶下山。