心理學作家劉軒日前上公視《誰來晚餐14》分享從小在國外長大的經歷。他說8歲就到美國念書，當時一句英文都聽不懂，第1天要去上學前還緊張到哭，於是父親劉墉就教了他一句萬用英文，沒想到卻鬧出笑話。

劉軒的父親劉墉是知名作家與畫家，他告訴兒子：「不管人家跟你說什麼，你就回答『I don't know』就對了。」後來有一次，有個同學跟他說：「Hi，I'm Davy，what's your name？」乖巧聽話的劉軒就回答「I don't know」，全班頓時爆笑，但他當時根本不知道大家在笑什麼。

在劉軒小時候的印象中，爸爸劉墉是傳統又嚴格的父親，但卻在他10多歲最叛逆的時候，跟他說了「我愛你」。劉軒在節目中分享這段親子往事，回憶說：「有一次我跟他在爭吵，為什甚麼事情也忘了，只記得我非常、非常的生氣，就衝到房間，看到一塊玉珮就拿起來想把它給砸碎，可是沒想到砸到玻璃上，那個玻璃啪全碎了，我的手開始流血。爸爸聽到聲音衝進來，看到我滿手是血，當下我自己也歇斯底里了，他就是一把把我抱住滾到地上，然後一直說，『爸爸愛你、爸爸愛你』，那是我第一次聽到，可是從那次之後，我們就還蠻常會對彼此這麼說。」

劉軒認為，對於一個華人男性，能夠放軟身段，然後給家一個擁抱，跟大家說我愛你們，這件事情其實非常了不起。《誰來晚餐14》每周五晚間９點於公視頻道首播。