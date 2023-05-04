新人吳宇凡近來發行首張全唱作專輯《說不出口的凡人》。他透露，從小到大的人生過程中有笑有淚，國中時也被同學霸凌過，因為同學認為他當時太娘，被班上一群同學一直喊娘娘腔，甚至多次下課被帶到廁所去撂倒欺負。

他憶起，當時被用掃把玩下體、倒冰桶、脫褲子等，即時被老師制止才逃脫，高中時，莫名被排入升學班，在壓力之下，當著老師同學面前甩鍋翻桌，也被父母帶去看心理醫生輔導多次。

熱愛音樂的他，在學生時期參加熱音社等，努力的在課業和音樂上，用音樂來證明是可以賺錢的，「父母看到我的努力，轉為支持的幫助下，音樂各方面也做出成績，我和父親的心結才慢慢化解開來。」

不過創作過程中，他不斷遇到瓶頸，後來遇見恩師「F.I.R.」阿沁，阿沁近年努力推廣音樂製作教育，他也願意好好吸收一番，初次跟阿沁見面，他開心說，阿沁熱情的招待他參觀錄音室，「第一次見識到專業錄音室的震撼永遠揮不去，下定決心必須要做一個全方位音樂人，於是我在阿沁老師所創辦的音樂學院中接觸到了作曲、編曲、混音等音樂製作中重要的專業技能，經過數年的練習、研究，終於可以靠自己的能力為自己打造一張專輯。」