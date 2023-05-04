面對近日核電議題重燃，代工大廠和碩董事長童子賢今表態，因應全球暖化，力挺核一、二廠重啟來減碳。對此核能學者指出，雖然兩座核電廠已進入除役程序，但只要1年安檢，就可以重新啟動發電，沒有困難。

童子賢出席一場台灣ICT產業全球供應鏈與環境友善布局座談會，與媒體談到鴻海集團創辦人郭台銘全台廣設小型模組化核電機組（SMR）政策看法，指這些技術目前都還在研究階段，需3、5年，甚至10年時間，是未來的夢。向來支持核能減碳的他，則以「地球暖化是人類的公敵，但核能不是」，表示已經停機的核一、核二、核三廠就可以重啟，不必另蓋新核電廠。

我國核一廠已於2018年7月停機，進入除役程序，核二廠則於今年3月中停機，兩座核電廠都不再發電。對於童子賢力挺重啟來減碳，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸呼應，稱兩座核能電廠重供電「完全沒有困難」。

他指出，核一雖進入除役，但實際核燃料棒仍在反應爐內，還在做安全性維護，已拆除的只有對兩個部份，分別是對外輸配電線、汽渦輪機組。

也因此如果決定重啟，葉強調，核一只要進行1年安檢，測試好就可以重新啟動發電。核二因為停機不久，更只要半年時間安檢即可。

至於核三廠尚在營運中，過去原能會都說，如果核電廠要延役，依《核子反應器設施管制法》等，需在執照有效期間屆滿前5年就提出，由於核三2025年底也要停機，所以來不及。

但是葉宗洸完全不信這個：「法規根本不是問題！」，只要管制機關點頭，立刻就可以啟動程序。像是德國因應俄烏戰爭天然氣供應切斷，一道緊急命令，就讓原本要到期的3座核能電廠延役，所以法規限制都是可以調整的。

對郭台銘提出一縣市一小型核電廠主張，遭經濟部以「核廢料存放」需地方點頭否定。葉宗洸說，國際上潮流本就是建乾式貯存場，來安放高階核燃料棒40年。我們只要有足夠乾貯場，核廢料就不會是問題，有時間等待第四代核反應爐技術成熟。

對於童子賢說SMR商轉還要10年，葉宗洸比較樂觀，指出現在大陸山東石島灣核電廠內就有一台20萬瓩小型模組化核電機組，美國奇異公司也在研發SMR，預計2028年可以商轉。他評估5到7年時間，就可以看到成功商轉引進機會，可以銜接減煤、天然氣接收站延遲的供電缺口。