新冠肺炎疫情肆虐期間，全球人心惶惶，陳姓男子竟於近7萬人的臉書社團發文，徵求「病毒帶原者」到處咳可賺2000元及「自願感染者」可賺500元，還供固定宿舍，仲介費一人給200，網友看不下去報警，一審依恐嚇工作罪判陳3月徒刑，可上訴。

判決書指出，去年3月14日20時至21時許，陳姓男子在打工的炸雞店內，以臉書暱稱「陳○○」，在成員高達6萬8000多名之臉書社團「偏門工作」，留言「徵新冠肺炎帶原者，需陽性篩檢報告」。

判決書指出，陳男發文指稱，「長期配合佳，有固定宿舍，包水包電，短期兼職也可以。工作內容有三種方案給你選，第一種，到我們指定的公司裡把口罩拉下來到處咳嗽，會有帶原者專車接送，論件計費，單次2000」。

「第二種，將病毒傳染給自願感染者，自願感染者我們自己會找，單次500。第三種專車接送司機，不需要確診，只需要專門接送人員出入，月薪35000。人數越多越好，自己不敢的話可以推薦給親朋好友，仲介費找到一人給200」。

還說「富貴險中求，高的風險高的報酬，只要你肯做，我們不虧待你的」；法官認為，陳姓男子臉書社團發文開玩笑已危害公眾生命、身體健康及公共防疫安全之言論。

陳姓男子辯稱，因臉書社團「偏門工作」也是有很多奇奇怪怪的文章，應徵文章也是一些奇怪的事情，才會選擇在此發文等語，法官認為，陳明知有許多張貼非法工作之情事，還加入戲謔、反串用語，進而引發恐慌。

判決書指出，有網友觀看陳的發文後，心生畏懼在網路詢問確定陳男所為，足以造成一般瀏覽的民眾信以為真，造成心生畏懼，罪證明確，犯行認定，依恐嚇公眾罪判陳3月徒刑，得易科罰金。