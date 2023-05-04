總統府提供

賴清德副總統今天接見日本前參議院議長山東昭子參議員訪問團」提到，日本首相岸田文雄近期強調台海穩定的重要性，他要表達感謝之意。山東則向參選2024的賴清德表示，賴曾擔任台南市長及行政院長，承擔許多重責大任，「祝福未來持續朝向宏偉的目標邁進」。

賴清德致詞時表示，山東昭子參議員在3年疫情後邊境開放之際，以及台海情勢升溫的此時，率領日本女性跨黨派參、眾議員來到台灣訪問，顯得格外有意義。

他以立法院於2021年成立第10屆「台日交流聯誼會」為例，院長游錫堃擔任會長，各黨派推派代表擔任副會長，共有95位跨黨派委員參加，顯見台灣立法委員與日本的情誼是不分黨派的。

賴清德提到，岸田文雄近期在印度發表演說，強調維持印度-太平洋自由開放，穩定印太地區和平與安全。以及上個月在日本舉行的G7外長會議，也特別強調台海穩定的重要性，他要表達感謝之意。

他期待台灣與日本在經濟貿易、區域安全及人民交流等方面能持續加強合作，也歡迎訪團議員有機會到台灣各地走走，了解不同的文化，品嚐美食，「相信會對台灣有更深入的了解」。

山東昭子則在致詞時提到，311東日本大地震發生後，台南市的姊妹市—櫪木縣日光市受到影響，觀光客大幅減少，賴當時擔任台南市長，率領300多人到日光旅遊，為他們加油打氣，「這件事在日本也相當有名」。賴副總統曾擔任臺南市長及行政院長，承擔許多重責大任，「祝福未來持續朝向宏偉的目標邁進」。