國民黨台北市議員游淑慧3日宣布退出港湖立委初選，隨即有人點名她挑戰士林大同區出線的綠營戰將王世堅。游淑慧今(4日)在臉書發文提到，王世堅今受訪時稱讚她說：這美女思緒口才更銳利。但她心中卻一驚「不行，堅哥不能稱讚我，堅哥是扶龍王，要罵我，我才會越駡越好！」她還提到在郝龍斌及柯文哲當市長時，王世堅都曾推出超浮誇巨馬質詢，讓她大讚王世堅神奇的特質，也問他要不要留在市議會當「蔣師」？

游淑慧坦言，王世堅真的是個很有趣又很聰明的前輩，而且讓人棘手的是，王世堅也有許多藍營支持者喜歡。她記得有次到電視台錄影，門口衝來一位支持者要照相，一照完正要和她握手，對方卻快速離開，原來是她看到堅哥，也要衝去照相，而且還興奮和王世堅喊：我好喜歡你哦！

「這是他一個很神奇的特質，他是個很難被討厭的政治人物。」游淑慧強調，王世堅是民進黨籍民代，但藍營支持者好感度也高。他是大柯黑，但柯粉不討厭他。當時他曾在議會痛罵時任北農總經理韓國瑜，但後來兩人也英雄惜英雄。

游淑慧指出，過去她在市府任職時，其實很討厭民進黨那些愛咆嘯質詢的議員們；但有一次王世堅的質詢，他竟推出一隻巨大的馬來，坐在幕僚位的自己，馬上噗嗤低頭笑到岔氣……心想「這也太浮誇了吧！」更浮誇的是，這匹巨馬他居然可以放四年，2018年再用來質詢柯文哲市長。

游淑慧直呼：所以，堅哥要不要考慮留在市議會當「蔣師」？讓這匹巨馬有機會三次登場。