值得一提的是，BYHUE品牌盛情邀請炎亞綸擔任一日品牌見習生，今日開幕吸引了許多BYHUE的「花粉」特別到現場與炎亞綸互動，除贈送花粉許多BYHUE獨家好禮外，炎亞綸還親自送上親筆簽名拍立得，且特別送上可愛的花束給幸運粉絲，更是加碼一起合拍韓國時下最流行的人生四格照，為粉絲們製造了BYHUE專屬的儀式感！

BYHUE品牌以「一切美好源自於用心生活」為理想，打造符合每天日常的質感系鞋款，品牌名稱的 「BY」（同音百）同時也代表生活裡的100種顏色，由自己主宰，由自己填滿，希望大家去發現日常裡的小驚喜，當自己的生活觀察家，發揮自己的小創意，讓世界更有趣！

BYHUE全台首間概念店位於台中三井LaLaport今日開幕，特別邀請到平常就喜歡與粉絲互動的炎亞綸擔任一日品牌見習生，有許多實境節目經驗的他，更特別分享到這次為了擔任BYHUE品牌見習生也是做足功課。

炎亞綸說：「擔任見習生最重要的就是多聽、多看、多學以及多問，所以我除了觀察之外，也跟店員請教了一些女鞋相關的問題，我現在應該是一個非常稱職的花粉了吧！」

而被問到身為見習生需要建議女性朋友挑選鞋款，會建議怎麼挑選時，炎亞綸認為，挑鞋子最重要的，除了搭配起來好看之外，舒適，也是非常重要的因素之一！而BYHUE的鞋款兩者兼具，好搭、舒適之外，顏色也非常多選擇，很適合即將到來的夏季。

炎亞綸也提到，鞋子的搭配很容易顯示出一個人的個性，而BYHUE的鞋款也非常多樣化，不管什麼樣的穿著風格都可以在這邊找到屬於自己的命定鞋款。

AS女鞋集團旗下全新品牌BYHUE，以舒適質感、優質價格及清新的視覺為品牌的設計要點鞋款，平均客單價約2500元，主力客層是學生與職場新鮮人。該品牌不只符合質感女孩對於美觀及質感的需求，鞋款均採用獨家技術「洞感軟芯墊」並貼合不同鞋型底部，一整天都舒軟好走！

另外，有部分2way（兩穿式）鞋款加上配件就能呈現兩種不同風格，滿足女性朋友在不同場合的穿著需求，日常感及大人感都能「一鞋」掌握，讓女性朋友不用再為了選擇鞋款而苦腦；最令人心動的是，多種鞋款除了經典色系之外，多彩的好感色系，也讓每天穿搭有更多有趣的選擇。