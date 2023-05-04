台中一中日前在園遊會，有學生以化學名稱「烯環鈉」為主題設攤，引發歧視原住民風波。一中校長林隆諺公開道歉，稱願承擔所有教育及行政責任，伍麗華、范雲等民進黨立委則召開記者會持續痛批，甚至將矛頭指向市長盧秀燕。無黨籍立委高金素梅卻認為，台灣當前的政治風氣和文化是造成歧視原住民的最大惡因，要為此事負起根本責任的，「應該是執政的民進黨」。

高金素梅今日（4）在臉書發文表示，3年前修訂《原住民族教育法》的時候，她曾在立法院的教育委員會質詢時，提出一個看法：「我認為原住民族教育不該只是原住民族自己的教育而已，它應該是面向全民的族群平等教育。」她當時還特別針對「歧視」和「微歧視」的問題，提出了族群相互尊重、加強族群平等教育的主張。

高金素梅指出，修法的那一年，不管是政府舉辦的活動，還是大學校長的演講，都一再地出現「歧視原住民族」的惡劣言行。後來，儘管「反歧視」已經變成了教育政策的一環，但是，修法後的3年來，台灣社會對原住民族的歧視或微歧視還是沒見停歇。

不僅如此，高金素梅強調，為何原住民歧視始終不斷？她認為，這已經不只是教育政策的問題，而是台灣當前的政治風氣和文化所造成的惡質結果。民進黨政府多年來在施政上所使用劃分敵我、製造對立的粗暴政治手法，還有「非我族類，其心必異」的偏見心機，不斷撕裂著大家每天生活的社會，這也許讓民進黨當局一時得逞，但卻為年輕的一代做了最最錯誤的政治示範。所謂「風行草偃」，所以要為這次歧視原住民事件負起根本責任的，應該是執政的民進黨。