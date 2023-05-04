台北市民安9號演習，在潰縮車體脫困作業演練中，救難人員在變形的公車旁搜救受傷民眾。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在潰縮車體脫困作業演練中，救難人員在變形的公車旁搜救受傷民眾。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在潰縮車體脫困作業演練中，救難人員在變形的公車旁搜救受傷民眾。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在大量傷病患演練中，救難人員在翻覆公車前灑水滅火並搶救傷患。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在戰時毒性化學物質災害搶救演練中，穿著防護衣的救難人員在災害發生後抵達現場，將民眾帶到由消防車組成的臨時淋浴區給予水洗，降低化學物質毒性。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在戰時核子輻射災害演練中，搶救人員對可能沾染輻射汙染的民眾與消防員灑水，減少汙染程度。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在戰時核子輻射災害演練中，搶救人員對可能沾染輻射汙染的民眾與消防員灑水，減少汙染程度。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在戰時核子輻射災害演練中，首次參與演習的替代役男於災害發生初期立即反應在災難現場支援指揮交通，讓消防隊員檢測現場的輻射汙染程度。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在倒塌建築物人命搜救演練中，救難人員抵達現場後協助受困民眾脫困。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在倒塌建築物人命搜救演練中，救難人員抵達現場後協助受困民眾脫困。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在倒塌建築物人命搜救演練中，救難人員抵達現場後協助受困民眾脫困。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在倒塌建築物人命搜救演練中，救難人員抵達現場後協助受困民眾脫困。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，在倒塌建築物人命搜救演練中，救難人員以強大的水柱配合無人機撲滅火勢並搜尋受困民眾。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，演練結束後，所有參與演習的人員集結在觀禮台前，台北市長蔣萬安親自向每位救難人員握手慰問。（鄭任南攝）

台北市民安9號演習，演練結束後，所有參與演習的人員集結在觀禮台前，台北市長蔣萬安（前排左4）偕同觀禮的外賓進行大合照。（鄭任南攝）

台北市政府4日在府前廣場舉辦「臺北市政府112年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習」。演習參考俄烏戰爭及臺海緊張情勢之情境，結合複合型災害為想定背景，市府緊急啟動聯合應變指揮中心與備援中心，同時搭配民防與消防警力，以求第一時間將傷害降到最低。

本次演習以戰災應變為主軸，主要驗證假設戰事爆發，市府將立即啟動聯合應變指揮管制中心及備援中心之開設，及災防告警訊息（CBS）發布，府各首長分別進駐，驗證市府即時應變能力，在市府前廣場演練了大量傷病患處置、化學災害搶救、車輛翻覆搶救、潰縮車體脫困、倒塌建築物人命搜救、雲梯車高空救援、火災射水搶救等，並首次動員現役及退役之替代役男共同參演，展現蘊藏的無 窮民力。

北市府指出，軍民本一家，而且民物力的運用，更是國防中重要的一股支撐力量，北市強調此次演習，在於「備戰而不求戰」，透過演習讓民眾了解市政府在做準備、也有保家衛國的能力。台北市長蔣萬安致詞時表示，謝謝今天很多中央的指導官給予寶貴意見，未來會納入相關演習及市政規劃參考，無論如何就是做好相關準備，讓台北市全民防衛動員機制運作更加完備。