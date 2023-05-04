台北市政府4日在府前廣場舉辦「臺北市政府112年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習」。演習參考俄烏戰爭及臺海緊張情勢之情境，結合複合型災害為想定背景，市府緊急啟動聯合應變指揮中心與備援中心，同時搭配民防與消防警力，以求第一時間將傷害降到最低。
本次演習以戰災應變為主軸，主要驗證假設戰事爆發，市府將立即啟動聯合應變指揮管制中心及備援中心之開設，及災防告警訊息（CBS）發布，府各首長分別進駐，驗證市府即時應變能力，在市府前廣場演練了大量傷病患處置、化學災害搶救、車輛翻覆搶救、潰縮車體脫困、倒塌建築物人命搜救、雲梯車高空救援、火災射水搶救等，並首次動員現役及退役之替代役男共同參演，展現蘊藏的無 窮民力。
北市府指出，軍民本一家，而且民物力的運用，更是國防中重要的一股支撐力量，北市強調此次演習，在於「備戰而不求戰」，透過演習讓民眾了解市政府在做準備、也有保家衛國的能力。台北市長蔣萬安致詞時表示，謝謝今天很多中央的指導官給予寶貴意見，未來會納入相關演習及市政規劃參考，無論如何就是做好相關準備，讓台北市全民防衛動員機制運作更加完備。
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