電動汽車被消費者接受的速度超乎各界的想像，其中充電與電池更換專利更成為業者之間競爭的焦點，汽車製造國的新秀中國，崛起的速度驚人。從近13年來電動車專利申請數量的統計顯示，中國的電動車專利數量排名全球第1。此外，大陸電動車銷量在2022年已躍升世界最大純電動汽車市場。

據《日經中文網》報導，這些影響電動車便利性的技術是普及純電動汽車的關鍵。從2010年至2022年中國企業的專利累計申請數進行統計後發現，達到排在第2位的日本企業的1.5倍。中國2022年純電動汽車銷量超過500萬輛，已成為世界最大純電動汽車市場，在充電基礎設施方面也在提高國際競爭力。

報導引述日本專利分析公司Patent Result的調查顯示，近13年來中國企業以41,011項排在首位，排在第2位的日本企業為26,962項，第3位是德國是16,340項，第4位是美國14,325項），第5位是韓國11,281項。由於專利主要在申請1年半之後公開，若是2021年以後存在但尚未公開的專利，實際的申請數將更多。

報導指出，在2015年之前，日本、德國和美國的申請數量仍多於中國，但2013年以中國正式啟動新能源汽車(EV和插電式混合動力車）補貼為契機，EV和插電式混合動力車的銷量快速擴大，電動汽車便利性相關的充電相關專利的申請數量也迅速增加。中國在電動車專利年申請數量於2016年超越日本，累計總量在2019年超過日本。

從中國專利內容來看，快速充電的專利最多，佔全部專利的17%，電池更換專利技術佔10%。相較之下，日本、德國和美國在這幾項分別只佔1%～3%。其他申請的專利包括充電站的結構和控制、電力傳輸、安全性和非接觸式供電。

報導說，快速充電容易導致電池的劣化，更重視安全性的日本企業等對此猶豫不決。另外，中國企業認為消費者的需求高，正在加快研發提高車用電池電壓至原有的2倍，因此快速充電的技術專利的申請案很多。在短時間內可完成補給的電池更換方面，中國企業的申請也很突出。在快速充電和電池更換方面，日本企業起步較晚，今後存在被中國壟斷技術的風險。