台南市議會國民黨團今天爆出，接獲陳情台南市跆拳道委員會遭數名總教練壟斷，年輕人如欲成立道館需要總教練掛名才能成立，還能靠選手晉級和獲得黑帶，從中抽取600元到5000元不等費用；南市府體育局回應，絕不容許有收取費用或限制競爭情形，體育局將與台南市體育總會合作督導各單項委員會運作情形。

台南市議會今天進行體育局業務報告及質詢，國民黨市議員林燕祝指出，陸續接獲民眾陳情，指年輕教練要遵守不成文規定，設立跆拳道館須找一名總教練掛名，才能進入委員會，而且，這些掛名總教練旗下選手獲得黑帶獲晉級，可從中賺取酬庸或抽成。

其他議員也質疑，南市各體育委員會資訊在網路上都有公開，唯獨跆拳道委員會網路資訊不公開，國民黨團怒斥，這些行徑猶如收取「保護費」，要求體育局嚴加整頓，不容許任何不適當的陋習，阻礙創體育人才的培育。

黨團書記長蔡育輝要求體育局必須拿出魄力，好好整頓，不容少數人影響年輕人開設道館的意願，收取晉級和黑帶認證費用猶如收取保護費，更應該絕對禁止。

體育局長陳良乾指出，有關台南市體育總會跆拳道委員會設有不公平競爭條款情事，體育局除落實督導及考核制度外，也要求台南市體育總會須嚴加督導項下所有單項委員會，絕不容許有收取費用或限制競爭情形。

國民黨團也指出，近3年台南體育總會跟各委員會向體育局申請常態性補助獲各項經費，前年經費為2200萬元，今年增加到2400萬元，經費有無落實到基層教練和運動員的培訓？體育局有落實監督經費流向？

對此，體育局也表示，將會要求各委員會作成年度補助參據，透過經費補助要求各單項委員會應公開、公平、公正運作，體育局將與台南市體育總會合作，持續督導各單項委員會運作情形。