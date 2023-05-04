瑞智4日董事會承認第一季財報，第一季壓縮機累計銷售台數337.9萬台，合併營收38.83億元、營業利益1.96億元、稅前淨利2.0億元、本期淨利1.24億元，淨利歸屬母公司近1.08億元，EPS為0.22元。

瑞智指出，第一季向來是歐美市場外銷旺季，今年首季歐美市場卻因通貨膨脹而導致消費需求疲軟，出現外銷旺季不旺，大陸空調業者也未因疫情而提前備貨，致使瑞智第一季銷售台數及合併營收雙雙下滑，瑞智今年營運仍會確保獲利。