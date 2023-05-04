大陸演藝圈有許多藝人求學時都是同學，日前唐嫣參與當年中央戲劇學院的同學會，一張大合照星光熠熠，其中一名女星郭珍霓凍齡美貌和她不相上下，立刻引起討論；郭珍霓被挖出過去經常飾演女二，儘管演過《母儀天下》和《步步驚心》都沒大紅，2016年後就息影，如今狀態根本不輸7年前，讓網友大讚「可以復出了」。

郭珍霓從小就對演戲有興趣，大學就讀中央戲劇學院表演系，同班同學幾乎都是現在家喻戶曉的藝人，像是唐嫣、白百何、文章、孫堅和童瑤，她在一群人中也差不到哪裡去，有迷人外貌又有演技，畢業後戲約不斷，還曾被冠上「橫店女王」封號。

不過，郭珍霓有女主角的演技卻運氣不夠好，演戲生涯幾乎沒能演女主角，最接近的也就是演女二，後來還只能演戲份不多的配角，星途不如其他同學順遂，2016年便淡出演藝圈，放下一切去各國遊歷。沒想到近日郭珍霓出席中影同學會，幾近素顏的狀態還是自帶明星光環，立刻登上熱搜引起討論。

郭珍霓（圖第一排最右側）近日出席中影同學會，素顏美貌引起討論。（圖／摘自微博）

許多網友看到郭珍霓現況，都對她息影感到可惜，「郭珍霓拍照不化妝太絕了」、「那麼多年沒拍戲，狀態還維持這麼好，可以復出了吧」、「只看到唐嫣和郭珍霓啊」、「郭珍霓太低調了吧，這種場合還素顏，超有自信耶」。

郭珍霓2008年在《母儀天下》和佟麗婭演姊妹，雖然外貌沒有佟麗婭出眾，但憑著演技完美詮釋趙合德的嫵媚，一度被誇讚「美過趙飛燕（佟麗婭飾演）」；2011年在劉詩詩跟吳奇隆定情劇《步步驚心》裡，飾演悲情女角綠蕪，各種哭戲也哭的那麽美，還傳出她有「三秒落淚」的功力。