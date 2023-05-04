李棟樑前往空軍所屬部隊敬軍慰問。（軍聞社提供）

李棟樑與空軍司令劉任遠和官兵座談，關心部隊生活狀況。（軍聞社提供）

李棟樑頒贈慰問金給海軍部隊，由海軍司令唐華代表官兵接受。（軍聞社提供）

共軍機、艦持續侵擾台灣周邊海空域，國防部日前並公布共軍大型無人機繞台飛行。國軍設在北部地區的海空軍雷達站24小時全程監控掌握共軍動向，執勤官兵任務辛勞。軍友社榮譽理事長李棟樑今率敬軍團前往海空軍雷達站，向國軍官兵致上最高敬意。

在空軍司令劉任遠上將、海軍司令唐華上將陪同，空軍政戰主任姜光華中將、海軍政戰主任劉慶斌中將、軍友社祕書長簡士偉等陪同下，李棟樑先後前往空軍及海軍所屬北部雷達站慰問官兵，實地走訪官兵生活及工作環境。

軍方官員表示，為避免在戰時採取固定陣地的雷達站遭首波攻擊而癱瘓，國防部近年陸續增設多處機動雷達系統，除可立即接手防區雷達偵蒐任務，平時也機動進行支援偵蒐任務，機動雷達系統可於短時間內進駐隱密安全地點，降低遭敵方攻擊機率。

李棟樑表示，因應近年中共敵情威脅，官兵全天候堅守崗位、監控敵情非常辛勞，加上駐防高山偏遠地區，溫差變化大，生活條件較為嚴峻，因此希望透過致贈官兵加菜金與慰問品，感謝他們的辛勤與付出。