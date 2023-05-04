一名網友說女友這幾年迷上整形，整形成詭異的「碗公奶」，讓他毫無性致，女友卻說男人都喜歡大奶，認為是他性無能找藉口，某次2人為床事大吵，女友直接拿胸部悶住他的口鼻罵「喜歡嗎？G奶送你上路」，他最後掙脫逃離家中，崩潰說「心痛以前同班那個純潔的女友，怎麼變成妖怪」。

該網友在Dcard發文，他的女友進幾年迷上整形，瘦小的身軀卻有不合比例的乳房大小，他摸起來真的完全不像真的，也讓他毫無性慾，「覺得女友好像長兩塊大肉瘤，而且乳頭的位置還一高一低」，但女友卻說男人都喜歡大奶，認為是他在為性無能找藉口，他此後就拒絕與對方發生關係。

該網友說，女友被拒絕嘿咻後變得很煩躁，會對他暴力相向，「一邊賞我巴掌，一邊問我要不要道歉」，某次還拿煙灰缸砸他頭，用胸部悶住他的口鼻吼「喜歡嗎？G奶送你上路」，他最後掙扎逃離家中，事後發現女友盜刷他的信用卡做醫美，崩潰「心痛以前同班那個純潔的女友，怎麼變成妖怪」。

其他網友留言「好恐怖被塑膠攻擊」、「她應該焦慮有一段時間了，手術不如預期更是雪上加霜，極度焦慮的時候是會有暴力傾向的」、「難怪她暴怒 沒有女生喜歡被說自己的奶看起來很怪」、「交往這麼久還沒發現自己女友容貌焦慮，你也是蠻活該」、「要是真的你不分手不報警是在等啥」。