前總統陳水扁 2 日親自北上凱道，為行政院版《公職人員選舉罷免法》修正草案中，規定洗錢定讞將褫奪參政權終身是否違憲問題請願，而他的兒子高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑 1 年，顯然就是為了陳致中的政治前途，向民進黨主席、副總統賴清德喊話。台北市議員徐巧芯表示，「賴清德可能真的是把阿扁當尿布一樣，用完就丟」，過去說要特赦陳水扁，但現在又躲起來沒有發表意見，說一套做一套，這就是賴清德的真面目。

徐巧芯今( 4 日)在《新聞大白話》節目中表示，陳水扁上凱道陳情，說犯下洗錢罪就剝奪參政權並不公平，「你就別洗錢不就沒事了嘛，你兒子(陳致中)就是因為去洗錢才會被中華民國的法律制裁」，她也大呼，「這一家人都不把中華民國的法律當一回事！」

民進黨主席、副總統賴清德 。資料照

徐巧芯也指出，賴清德現在是民進黨推出的總統候選人，陳水扁的問題賴不能不回應，有其賴清德過去在跟總統蔡英文競爭初選時，還放話說「我一直的主張就是特赦阿扁」，那現在陳水扁跑出來說一大堆話，賴清德怎麼又躲起來了，沒看到他人、沒有對陳水扁的事情發表任何意見。

徐巧芯痛批，賴清德個性就是這樣，過去說要台灣獨立，現在要選總統4個字通通不見，過去說兩岸直航是木馬屠城，那賴清德當選總統後要取消直航嗎？讓人覺得說一套、做一套，變來變去的人就是賴清德。

「賴清德可能真的是把阿扁當尿布一樣，用完就丟」，徐巧芯直言，過去賴清德需要靠陳水扁爭取對抗蔡英文的勢力，就說要特赦阿扁，現在感覺自己能選上總統，就把過去一直拿來利用的陳水扁丟到一邊，這才是賴清德的真面目。