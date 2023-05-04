賴清德推出「看見賴清德」系列影片，YouTube頻道今上線。曾薏蘋截圖

民進黨總統候選人、副總統賴清德的官方 YouTube 頻道：「賴清德」正式上線；今天起會陸續推出「看見，賴清德」的系列影片，內容包含賴清德的童年、求學、行醫、服役等等人生經歷，讓支持者與社會大眾更加認識賴清德的成長過程。

在首支公布的影片《看見賴清德－萬里石頭路》當中，賴清德分享了小時候在萬里礦區成長的環境，以及童年回憶。賴清德回憶，小時候每個禮拜都會帶著自製的釣竿到溪邊釣魚，也跟許多人的童年一樣，會跟同學玩「尪仔標」。在威廉波特的熱潮下，賴清德開始迷上棒球運動，提到最喜歡的棒球，彷彿有說不完的故事，許多回憶湧上心頭。

賴清德提到，小時候住的房子比較簡陋，只要遇到颱風天，屋頂的鉛板就會被吹走，颱風過後要去把鉛板撿回來，有一次他甚至還踩到鐵釘，差點穿過腳掌受傷。賴清德自曝，那時候沒有去看醫生、也沒打破傷風，僅用「牛油」塗一塗便待其自癒。賴清德說，雖然小時候物質生活匱乏，但是一群孩子玩在一起，也就不以為苦。

賴清德回憶讀建中一年級的時候，班上就有同學開始自修微積分，讓當時連「微積分」是什麼都不知道的賴清德感到相當佩服，也見識到建中同學臥虎藏龍的實力。賴清德在影片最後提到，從小學到高中都遇到很好的老師，言談中透露出對成長過程中遇到的貴人，充滿感恩的心。

民進黨表示，為了讓支持者與社會大眾更多認識賴清德的機會，除了陸續推出的「看見賴清德」系列影片，今後各種主題訪談、專案企劃、行程影音，都可以在「賴清德」的YouTube頻道上看見。