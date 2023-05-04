國民黨北市南港、內湖區立委初選提名，經新北市長侯友宜協調李彥秀、游淑慧爭握手言和後，反遭民進黨大肆批評，並指侯花了多少錢去「喬」？又是誰授權去喬？對此，新北市議員陳偉杰回擊，侯市長被民進黨抹黑批評，殊不知「喬王」就在民進黨，看見前日陳水扁上凱道，就知民進黨不只會喬，面對自己人更會過河拆橋。

陳偉杰發新聞稿指出，按照民進黨的邏輯，協調退選就是「喬」，而且都要「花錢喬」，那麼去年為了陳時中喬掉林佳龍，是不是也花了錢去喬？民進黨六都市長人選，全由蔡英文一手去喬，請問民進黨是不是都花了錢，而直轄市長等級究竟花了多少錢去喬？不只如此，今年民進黨立委初選，何博文被喬到淡水選立委，是否也花了錢？賴清德想當喬王，最後除了嘉義一選區，其它全破局，請問民進黨是不是也花了錢去喬，卻喬了一個無功而返？

陳偉杰並指出，前日看見民進黨前總統陳水扁上凱道，就想起過去他因貪汙被判刑，陳幸妤曾說「民進黨誰沒拿過我爸的錢」，柯建銘也坦承不諱，再加上過去柯建銘就自稱過「喬王」，可見民進黨內可謂「喬務繁忙」。按照目前民進黨的邏輯，你們拿著這些「陳水扁錢」是不是都去選舉，是不是都拿去「喬」了？過去陳水扁在各派系撒錢，因而養大各派系要角，民進黨這些政治人物，還有什麼資格抹黑別人喬事情。

陳偉杰強調，民進黨在2016執政後不僅玩弄司法，放任陳水扁保外就醫還延展33次，更無視其違規踩紅線至少10次，並傳聞過去賴清德就曾承諾要特赦陳水扁，合理的懷疑賴清德是不是也曾拿過陳水扁的錢，才敢許下如此承諾？但如今賴清德卻視人家沒利用價值，不僅對其不聞不問，還斷其陳家子孫的政治路，對陳水扁來說根本就是過河拆橋，難怪陳水扁會批賴清德說「要人家支持，也要支持得下去」。

陳偉杰表示，民進黨不只會喬，更會過河拆橋，實在很好奇民進黨多少人有把柄在陳水扁手上，而且究竟有沒有賴清德？而民進黨不僅會玩弄司法，想放誰就放誰，起訴誰就起訴誰，還利用奧步玩弄選舉，並以1450操弄輿論，破壞台灣社會和諧，這已是人盡皆知的事。

陳偉杰說，侯市長協助黨內協調，全是希望黨內不要內耗，強調2024這場團體戰，希望國民黨每份戰力都要放到合適位置。民進黨忙著抹黑別人之前，請先解釋黨內為何總是「喬務繁忙」，刮別人鬍子前，先把自己的刮乾淨。