【立綱氣象報報】周一南來北往溫差大 周二白天溫升

還是好熱！明（5）日全台有11縣市將出現36度以上高溫，南部山區恐怕會飆破38度，不過到了周六（5/6）深夜，有一波鋒面接近台灣，下周日、下周一（5/7、5/8）從北到南皆出現降雨，溫度也下跌約8到10度，預估下周二（5/9）才會放晴回暖。

氣象局資料顯示，明日各地普遍多雲到晴，僅東半部、午後西半部山區有零星降雨。各地低溫23到25度，白天幾乎各地都會出現30度以上高溫，中南部及花東局部地區上看36度，南部近山區可達38度，中午前後紫外線偏強。

高溫天氣將持續到周六（5/6），中南部、花蓮縱谷恐出現38度高溫。（圖／氣象局提供）

氣象局也針對11縣市發布高溫資訊，持續時間到明日白天，極端高溫的橙色38燈號範圍包括：台南市、高雄市、屏東縣；黃色燈號範圍則是：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣。氣象局提醒，這樣的高溫可能會一路持續到周六（5/6），尤其中南部、花蓮縱谷要特別注意36至38度的高溫。

氣象主播戴立綱表示，高溫還會持續2天，周六（5/6）深夜鋒面接近，下周日（5/7）東北季風再增強，白天溫度略降，從北到南都有局部陣雨，中南部僅有短暫雷陣雨；下周一（5/8）白天過後全台轉晴，但水氣仍未散去，北台灣較涼；下周二（5/9）受到高壓東移影響，各地氣溫再度上升、天氣也隨之回穩。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，周六到下周一（5/6~5/8）北台灣的氣溫會從暖熱轉為涼冷，預估會下跌8至10度左右，南北間的氣溫也有明顯落差，下周二（5/9）雖天氣漸趨穩定，不過還是要注意午後山區的短暫陣雨。