女星謝欣日前才與黃沐妍（小豬）、卞慶華、田舞陽、朱宇謀（Wish）等山友們登台灣百岳，卻因為途中一度失聯，而遭到登山社團抨擊，但她仍不畏懼流言，在社群上曝光將挑戰西巒大山的決定。誰料，擁有精緻五官的她，日前在節目中首度分享「整形失敗」並留下慘痛後遺症的故事。

謝忻過往曾深陷多種風波，形象重創，而如今已走出陰霾重返演藝圈的她，除了不時在社群上發文和粉絲們互動外，更用心經營事業。誰料，近期登上節目的她，卻坦言自己是「活生生整形失敗」的例子，並開始分享自己在整形路上的故事。

謝忻在節目中表示：「臉要澎才會顯得年輕」，因此聽了醫生建議去做施打玻尿酸的手術，誰料在做完後的半小時內，臉卻整個腫起來，發生嚴重的過敏反應。對此，醫生急忙注射降解酶以緩解症狀，「大概需要三到五天才會慢慢的好轉，而我在那幾天就是沒辦法工作。」更甚之謝忻因此留下明顯的後遺症。

謝忻指出：「後來連我原本有的膠原蛋白都帶走了，眼下還因此有了兩條線的痕跡。」此外，因為醫生指出手術部位還有殘留的玻尿酸，因此在自然光下一定要遮瑕，不然玻尿酸會被反射出綠色、藍色、紫色。而這些後遺症殘留至今已4到5年仍然無法處理，讓謝忻忍不住呼籲：「診所真的要慎選！」