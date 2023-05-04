據證期局統計，今年4月10日到28日，證券周邊單位共提出359件投資廣告詐騙、共有276件下架，下架率76.9％。其中Meta（Facebook母公司）有313件、下架261件、逾8成有下架；反觀Google有46件，但只有15件下架，下架率僅32.6％，因此，證期局再邀警政署刑事警察局、谷歌來研究如何精進打詐。

為何Google下架率較低？黃厚銘指出，主要是Google的通報格式較嚴格，沒有提供「點擊字串」、提供網頁網址不是廣告、提供的廣告不是Google刊播，也就是格式不符或非Google刊登的都無法下架，造成下架率比較低，此次Google釋出善意，願提供更簡化的通報作法，政府只要提供投資詐騙廣告檢舉序號給Google且檢舉內容完整，Google即會儘速處理。

黃厚銘指出，此次第二共識是要進一步解決偽冒名人的投資詐騙廣告問題。許多詐騙集團的投資詐騙廣告都冒用名人來詐騙，金管會對此列出有急迫性、必須優先處理的「名人名單」，供網路平台業者加強審核，金管會提供的名單列有15名人士，主要為證券期貨業者，至於官員等非金融人士名單由刑事警察局提列。

證期局進一步說明，Google說有些提供的不是Google刊登的廣告，是別的媒體或是別的廣告代理商刊的，又比如說只提供網頁下面的貼文，這種就不是廣告，不是Google可下架。但目前詐騙投資廣告以臉書、Google為大宗，所以會優先處理這二個平台上的詐騙廣告。