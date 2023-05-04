我向美國採購66架F-16V戰機，原訂年初首批交機卻遭到延宕；國防部指出，2026年底將全數交機。退役中將帥化民表示，美國若真的要幫台灣，應該要賣台灣F-35B，至少我們空軍還有一戰的能力。另外，針對萬一打起巷戰，台灣拿著步槍，可能撐多久？帥化民對此直言，老百姓一天都不會撐。

帥化民3日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，美國對台軍售，都不是決勝的裝備。F-16戰機還要2026年才來，我們國軍飛行員培養來得及嗎？一個成熟的飛行員培養要7、8年以上到10年；還有台灣要的是能垂直起降的戰機，因為我們的跑道很脆弱，萬一被炸掉，連一架飛機都飛不起來。

帥化民接著指出，美國若真的要幫台灣，就要賣F-35B，至少我們空軍還有一戰的能力。空軍若起不來，海軍就不用談了，叫陸軍怎麼去打這個仗，我們打的是古代的戰爭嗎？

另外，主持人哈遠儀問到，萬一打起巷戰，我們老百姓拿著步槍，可能撐多久？帥化民回應指出，老百姓一天都不會撐。因為攻城的是坦克、大砲、飛機、飛彈、無人機，一旦老百姓站在窗口拿著步槍，第一個反應就是丟下槍；所以應該是由我們正規軍拿現代的裝備跟對方一戰。