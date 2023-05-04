開發金今代子公司中壽公告，擬以公開募集方式發行10年以上長期次順位公司債，上限為100億元，可依實際狀況需求一次或分次發行，每張面額為新台幣100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間不超過15年。

開發金表示，此檔是金管會公布新制以後中壽發行的首檔。發行10年以上長期次順位公司債，預計可強化資本適足率（RBC），但強化的效果，要視債券實際發行的時間點與金額，才能確定對RBC的效果。長期次順位公司債會發行有期限的，但要視市場接受度，再衡量要發行10年或15年，至於何時發行則還在觀察市場狀況。

為因應壽險業2026年接軌新清償能力（ICS2.0）的增資潮，金管會4月13日宣布，開放保險業可發行10年以上、具到期日次順位公司債，可算入第二類資本，發行額度由現行自有資本50％，放大為風險資本100％，發債額度增1.4倍，且發債工具更具彈性，有助吸引更多投資人。