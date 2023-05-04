公路總局二區處小組長林文淇1年前因公殉職，局長陳文瑞4日前來清水地磅站主持紀念碑揭碑活動。（公路總局提供）

公路總局二區處小組長林文淇因公殉職周年，該局在清水地磅站成立紀念碑。（公路總局提供）

公路總局二區處小組長林文淇因公殉職周年，該局在清水地磅站成立紀念碑。（公路總局提供）

公路總局二區處小組長林文淇1年前克盡職守巡查台61線時，不幸因公殉職，局長陳文瑞4日前來清水地磅站主持紀念碑揭碑活動，勉懷同仁為公犧牲奉獻的精神，場面相當感人。

台61線全線通車後，公路總局為改善路安，設置重量管制的地磅站及速度管制的區間測速等，林文淇去年的今天，不幸發生因公殉職憾事，總局特於台61線清水地磅站，也是林文淇曾經貢獻心力的場區內設置紀念碑，今舉行揭牌活動，由局長陳文瑞特別率隊主持。

公路總局指出，人稱「淇哥」的林文淇自1990年進入公路總局，終身在二工處台中工務段服務，前10餘年戮力道路拓寬工程，接著投入交通工程領域。林文淇待人熱心，參加交通部金路獎屢獲佳績，是段上不可多得的好手，是子女眼中的慈父如友。

公路總局表示，所有同仁都將銘記這一天所代表的意義，精勤投入台61線及全國的公路安全，堅毅守護一代傳一代，也期許把勤勉為公之精神，通過多元方式永誌流芳。與會人員更在紀念碑前向「淇哥」致敬合影，共期永無新憾。