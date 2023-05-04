日月潭在初夏之際氣候正舒爽，傍晚時分步入山林還能欣賞螢火蟲帶來點點螢光的美景，在子夜遠眺水社大山還可見到緩緩升起的銀河與牛郎織女星，頂級度假酒店「涵碧樓」趁著日月潭正飄散著初夏的唯美氛圍，推出令人怦然心動的「紀念日專案」，從房內延伸到餐廳晚餐，都替旅人精心打造浪漫布置，還能參加許多限定活動，一起創造難忘的甜蜜回憶。

涵碧樓的庭園別墅擁有百坪私人空間，有戶外泳池及發呆亭。（何書青攝）

推開落地玻璃窗，便可直接享受戶外氣息。（何書青攝）

「紀念日專案」最推薦的就屬入住帶有私人泳池的庭園別墅，擁有上百坪專屬空間讓房客能完全不受打擾地沈浸在兩人世界。走進房內，是鋪著質感溫潤並帶清香的珍貴柚木地板，房裡不但有舒適的雙人床、沙發區、更衣化妝間等，還有帶有相當方便的雙洗手台、雙淋浴設備及浴缸的寬敞浴室，走出浴室外的空間，更有可沐浴在陽光或星光下的私人露天淋浴區，讓旅人更享受自然的洗禮。

浴室旁的私人露天淋浴區。（何書青攝）

別墅內設有雙洗手台。（何書青攝）

別墅的浴室空間相當寬敞。（何書青攝）

庭園別墅的私人戶外空間中，有最深1.5米的戶外游泳池，恆溫的泳池水以循環過濾設備，讓人使用得更安心，一旁的發呆亭則包含了沙發及桌椅區，旅人隨時能在這裡享受愜意時刻。

「紀念日專案」的房客可在東方餐廳享用燭光晚餐。（何書青攝）

東方餐廳的晚餐菜色隨著季節變換。（何書青攝）

入住庭園別墅的紀念日專案房客用完晚餐後，回到房內可享受經精心布置的浪漫氛圍。（何書青攝）

到了夜晚，專案房客可到東方餐廳享用燭光晚餐，隨專案附贈的1瓶法國紅酒可選擇在餐期或是房內飲用。當房客正享受燭光晚餐時，將有專人到房內悉心布置，地板鋪上了紅色玫瑰花瓣及燭台，床鋪上更以滿滿玫瑰花瓣堆成一個大愛心圖樣，並附贈精緻4吋蛋糕1份，搭配著房內設置的歐美風壁爐營造氣氛，戶外的泳池邊也以一座座小燭台點綴，整個畫面令人忍不住心花怒放、直呼浪漫。

床鋪上有滿滿紅玫瑰花瓣的心型花堆。（何書青攝）

庭園別墅的歐美風壁爐讓房內加倍有氣氛。（何書青攝）

庭園別墅外的泳池及發呆亭，到了夜晚有不同氛圍。（何書青攝）

「紀念日專案」包含許多替旅人感情加溫的內容，並附贈一個特別的「個性手作香氛」體驗，在調香師的教導及帶領之下，從分為主調、前調、中調及後調的香水中，挑選、搭配調製出自己喜愛的專屬香氛，並將10ML的完成品帶回家，為這趟旅行留下獨特的香味記憶。涵碧樓「紀念日專案」1泊2食，雙人入住庭園別墅，平日3萬8100元起+10%。

專人帶領房客體驗手作香氛。（何書青攝）

房客自己調製出專屬香氛，還能把10ML香氛帶回家。（何書青攝）

此外，每年4月至5月上旬適逢螢火蟲的繁殖季節，許多賞螢秘境如有水巷、桃米社區、潭南部落等都是賞螢絕佳地點，涵碧樓也自即日起推出房客限定的免費賞螢活動（推出期間視螢況而定，目前預計到5月中旬仍能賞螢）；同時，日月潭是全台中低海拔觀星的好去處，因此涵碧樓也推出每周一、五晚間推出每次1小時的免費星空導覽活動，讓初夏小旅行的記憶點更豐富。