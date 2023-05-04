澳洲一名24歲男大生肖雷（Alex Shorey）來台就讀，日前傳出誤食老鼠藥中毒命危，其家屬指控是吃台灣小吃所致；對此，法醫高大成直指，不可能是誤食老鼠藥，且懷疑肖雷是有吸毒歷史，因現在有一種毒品喵喵、老鼠尾，是真的有加老鼠藥，可能吸太多中毒了，他也痛斥，其家人誣滅台灣的夜市、亂講。

澳洲男大生肖雷誤食老鼠藥事件引發網友炸鍋，台灣民眾更熱血募款400多萬台幣讓他在3日搭乘醫療專機回澳洲；但對家屬質疑肖雷是吃台灣夜市小吃誤食老鼠藥的說法，高大成相當氣憤，說台灣讓他享有醫療照顧，還好心幫忙募款讓他搭醫療專機，誣滅台灣的夜市、亂講，根本是馬不知臉長。

高大成表示，澳洲留學生絕對不是誤食，因誤食會造成命危還是需要到達一定的份量，如果誤食，一定會馬上吐掉，不可能會如此嚴重。

他也說，最近好像有新的毒品叫喵喵、老鼠尾，裏面真的有加老鼠藥，吃起來感到茫茫的，副作用非常大，他應有吸毒品的歷史，所造成的吸太多，造成問題。

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