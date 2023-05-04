新華社報導，中國大陸國家稅務總局4日公布的增值稅發票數據顯示，五一假期居民消費和出行意願高漲，旅遊市場火爆帶動服務消費快速恢復，同時商品消費保持平穩較快增長。

數據顯示，五一假期，大陸全國消費相關行業銷售收入與去年五一假期相比增長24.4％。其中，服務消費和商品消費同比分別增長28.7％和19.5％。旅遊服務呈現爆發式增長，旅遊遊覽和娛樂服務業銷售收入同比增長3.2倍。

其中，受國內遊及國際遊市場升溫帶動，旅行社及相關服務業銷售收入同比增長4.4倍；公園景區、休閒觀光活動銷售收入同比分別增長3.5倍和3.3倍。此外，在旅遊市場升溫帶動下，住宿和餐飲業銷售收入實現較快增長。

不過，這個「最熱五一」出遊人次、訂單量等數據雖然暴增，人均消費水準卻不如2019年同期。

據5月3日大陸文化和旅遊部政府網站發布數據顯示，經測算，2023年五一假期，大陸國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長70.83％，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09％；實現國內旅遊收入1480.56億元（人民幣，下同），同比增長128.90％，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66％。

也就是說，今年五一大陸國內旅遊出遊人次較2019年同期多了19.09％，但收入只與2019年同期持平，僅略增0.66％。按照這個數據計算，今年五一假期期間人均每次旅遊消費約540元，而2019年同期則約為645元。

今年五一出遊除了「人多」，就是「貴」！大交通方面，根據大陸攜程旗下FlightAi市場洞察平台數據顯示，今年五一假期大陸國內單程含稅機票均價為1211元，較2019年增長39％。

在飯店花銷方面，臨近五一假期時，社交媒體平台流傳一張「2023年全國各城酒店五一價格對比表」列出上百個城市旅店的五一價格和平日價格對比，標明漲價幅度，其中，有旅店漲幅最高達591％，如家、漢庭等快捷酒店價格漲幅也超過400％。出遊花費變「貴」，卻沒有提高人均旅遊消費金額。