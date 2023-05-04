英國國王查爾斯三世(Charles III)即將在周六正式加冕，到時候(他會戴上王冠，手持權杖與王權寶球，都是非常華貴的王權之物。然而一些南非人呼籲英國歸還王冠與權杖上的鑽石，表示那是南非的產物。

半島電視(aljazeera)報導，1905年，1顆重達 3106克拉(約621.35公克)的鑽石在南非庫里南(Cullinan)被發現，被稱為非洲之星(Star of Africa)，兩年後被獻給英國國王愛德華七世作為66歲生日賀禮。之後這顆大鑽石被切成為9大塊，而最大塊的鑽石503克拉(100.6公克)，鑲嵌在查爾斯三世加冕典禮上的皇家權杖上；第2大塊的鑽石317.4克拉(63.48公克)，鑲嵌在王冠之上。

現在，一些南非人呼籲歸還這顆鑽石。活動發起者是約翰尼斯堡的律師卡門加(Mothusi Kamanga)，他說：「鑽石來自南非，就應該留在南非。它成為我們的驕傲、我們的傳統和我們的文化的標誌。」

他發起了一項網上請願，該請願已收集到大約 8,000 個簽名。

開普敦鑽石博物館展示的非洲之星複製品，當年的鑽石原石有拳頭那麼大。(圖/路透社)

他說：「非洲人民開始意識到，去殖民化不僅僅是讓人們擁有自由，而且也該收回我們曾經被剝奪的東西。」

開普敦鑽石博物館展出了整顆庫里南鑽石的複製品，大概有一個人的拳頭那麼大。

支持取回鑽石的約翰尼斯堡居民，阿卜杜拉希 (Mohamed Abdullahi) 說：「我認它應該回家了，因為追根就底，那是過去的殖民壓迫時代被取走的資源。」

不過，也並非每個南非人都在追索大讚石。同樣是約翰尼斯堡的居民恩茲札巴(Dieketseng Nzhadzhaba)說：「那已經不再重要了，時代已過去，我們自己正在發展，何必糾結已發生的事？」

南非目前仍是大英國協成員，所以從理論上來看，英國君主仍是南非最高領袖。