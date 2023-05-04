演唱會門票遺失地點監視器畫面。（圖／警方提供）

人氣男團 Ozone上月在台北流行音樂中心舉辦2場演唱會，有女粉絲卻不小心把2張要價5,600元的特區門票弄丟，所幸有民眾撿到送到派出所，派出所員警趕緊調閱監視器尋找失主，最後送回女粉絲的手上。

Ozone演唱會門票飛了！ 高職女粉絲著急 內湖警幫找回

警方表示，潭美派出所巡佐鄧仲恩日前擔服值班時受理民眾報案稱於回家路上拾獲2張價值5,600元的人氣男團Ozone演唱會門票，鄧員見門票得知演唱會活動舉辦在即，擔心失主遺失昂貴演唱會門票，心急之下轉而上網瘋搶網路黃牛票而有遭受購物詐騙之虞，受理後積極調閱監視器尋找失主。

員警受理後，依據民眾提供的拾獲時間、地點立即調閱相關監視器，眼尖發現失主於穿越馬路時，門票自口袋掉落在斑馬線上，遂不顧腳傷未癒，仍利用勤餘時間前往掉落地點現地訪查，進而找到失主為黎姓女高職生，經通知黎女與父親至派出所領取時，表示萬分感謝警方用心，幫忙找到這辛苦存很久的零用錢才能買到的門票，亦使黎女順利參加演唱會一睹偶像風采。

內湖分局呼籲，隨身物品應妥善保管避免遺失，如不慎遺失，可至警政署拾得物系統查詢是否有被尋獲，或至鄰近派出所尋求協助，警方將積極協助找尋；此外，黃牛票日益猖獗，購買各類門票應循正常管道，且切勿加價轉賣，以免觸法。