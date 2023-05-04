｢山鯨燒肉｣以頂級食材、復刻日本的空間情境及免費和服體驗，在台中燒肉界闖出名號。（山鯨燒肉提供）

點購店內任一款母親節3人套餐，可享加贈市價360元的極上雪花牛或390元的紅櫻豬梅花一份，示意圖。（山鯨燒肉提供）

民眾在5月6、7、13、14日到｢法月｣用餐，每桌加送母親節蛋糕1份。（Lafete．法月提供）

法式料理餐廳｢法月｣擁有美麗的花園庭院和浪漫的玻璃屋，用餐環境優美又清靜。 （Lafete．法月提供）

一年當中有許多值得慶祝的日子，5月終於輪到辛苦的媽媽當主角，當然要好好慰勞一下每位辛苦持家的5月女神。台中｢山鯨燒肉｣推出點購母親節限定套餐並分享社群，現折1000元的超值優惠。另一家法式料理餐廳｢Lafete．法月｣則推出限期4天每桌加碼送母親節蛋糕，增添過節儀式感。

｢山鯨燒肉｣以頂級食材、復刻日本的空間情境及免費和服體驗，在台中燒肉界闖出名號，目前有西屯與漢口兩家店，即日起到5月14日，兩店同步推出2款母親節限定套餐，菜色囊括安格斯牛小排、仙台和牛舌、澳洲和牛小排、澳洲翼板牛、西班牙松阪豬玫瑰、美國紅櫻豬梅花等6種頂級肉品，還有許多燒肉店少見的職人手作料理，像是石燒蒜蝦飯、炸A5和牛排吐司、松露和牛可頌、酥炸廣島生蠔、炸伊比利豬吐司等。母親節限定2人套餐售價5580元，3人套餐售價7880元，需另加1成服務費。

考量到5月適逢報稅月，民眾的荷包會縮水，店家祭出大利多搶攻孝親商機，只要在活動期間點選母親節限定套餐，拍照上傳到臉書打卡或在IG限動分享並標註山鯨，或是google五星評論tag母親節快樂，即可享有現折1000元的好康。另外，只要點購店內任一款3人套餐，也能享有加贈市價360元的極上雪花牛或390元的紅櫻豬梅花1份。換句話說，如果消費母親節限定3人套餐既可省錢又可加菜，等於雙重優惠齊享。

｢山鯨燒肉｣表示：「平時媽媽總是把最好的留給孩子，捨不得把錢用在自己身上，吃好一點的美食，我們推出點購母親節限定套餐並上傳社群平台分享，可以現折1000元，既有帶媽媽吃好料慶佳節的儀式感，同時又能滿足媽媽勤儉持家的小確幸，還能讓媽媽大玩和服變裝秀，感受秒飛日本的樂趣，一舉三得」

如果想帶媽媽去燈光美氣氛佳的餐廳慶祝，優雅的法餐是不錯的選擇。隱藏在台中米其林一級戰區存中街的法式料理餐廳｢Lafete．法月｣，以美麗的花園庭院加上浪漫的玻璃屋，搭配宛如藝術品的餐點，赢得google4.9顆星的好評，就連香港客人也慕名前來。民眾在5月6、7、13、14日到店用餐，每桌加送母親節蛋糕1份。

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