前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案遭判刑1年定讞，即將入監服刑，並面臨解職命運，陳水扁日前聲援兒子北上請願，由於陳水扁已第34次展延保外醫治，也遭外界質疑。媒體人謝寒冰今(4日)在《新聞大白話》節目，阿扁當初簽的五不但書，其實有第六不就是都不遵守，證明了台灣司法根本是笑話。阿扁挑這時出來，早知道選罷法不會過，其實是要告訴賴清德，是不是應該要兌現承諾：要給自己特赦了？

「阿扁他當初簽的是六不但書，不是五不，他好像搞錯了！」謝寒冰提到，不接受媒體採訪、不上台、不演講、不談及政治、不進入活動會場，但是還有第六不，叫：以上都不遵守！馬英九的時候，他可能還好一點；蔡英文上台之後，他就沒在管了，什麼你叫他不能做的，他就去做，你們也拿他沒轍。蔡清祥也沒講錯，說會叫他們緊盯，但是就緊盯而已，就一直盯著他，然後什麼事也不做，他們一直以來就是這樣的動作。

謝寒冰表示，只要陳水扁趴趴走的一天，就證明了台灣的司法根本是個笑話！法律訂出來、保外就醫規則是這樣，然後不遵守也沒關係？所以只要陳水扁在一天，就支持政府說違法的每一個人都可以去抗告、抗爭，「因為陳水扁可以不遵守，為什麼我要遵守？」沒有法治，都是人治。

「那陳水扁為什麼要選在這個時候出來？」謝寒冰指出，陳水扁是很厲害的政治精算師，他如果選到8、9月以後再弄，那時候選戰已經緊鑼密鼓了，人家會怨陳水扁：你故意出來扯賴清德後腿，你這樣弄他，到時候民進黨失去政權，就是你阿扁的責任！那如果太早，沒有人會理他，也炒不出話題來。就是剛剛好決定了是你賴清德之後，我就出來弄。

謝寒冰強調，重點其實不在陳致中身上，因為陳致中反正要進去關。至於陳水扁出來，「我跟大家講，那個法根本不會過！」關係到他兒子的那一條，因為他們早就有共識不會過了。阿扁是故意出來凸顯這些事情，他真正是要出來告訴賴清德，你是不是應該要兌現你的承諾：要特赦我了？那柯文哲也要回答，既然當初說馬英九關阿扁在羞辱台灣人，那你如果當選總統，要不要特赦陳水扁？這是當年他自己講的。

「阿扁這句話也講得太好笑了，說他一手栽培大的？」謝寒冰直言，你對侯友宜有知遇之恩，這點大家可以接受。可是侯友宜到今天真正能夠跨入政壇、累積實力，可以選新北市長、可以參選總統，是朱立倫才是一手栽培他成長的不是嗎？所以阿扁也不要太往自己臉上貼金。