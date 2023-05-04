美國 25 家軍火商訪問台灣，昨( 3 )日進行「台美國防產業合作論壇」，美軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將魯德（Steven Rudder）在會中表示，美台軍事上現階段最重要的合作進程，就是共用作戰指揮系統。前駐紐西蘭大使介文汲表示，共用指揮系統就是讓國軍被美軍指揮，而美國人與台灣人看台海戰爭的態度根本不一樣，美國就是希望台灣打到烏克蘭那樣的城鎮戰、全民皆兵、不怕犧牲，就算中國大陸佔領也只能拿下被打爛的台灣。

魯德在會中表示，台灣是海島，維持任性是重要議題，確保產業不受到傷害，而美國與台灣之間的目標，就是共同操作（共同作戰圖像整合），在進行不同任務時可透過相同的自動化指揮系統（C4ISR，即指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵察）溝通協調，順利鏈結網路與武器系統。

介文汲今在《新聞大白話》節目中表示，台美「共用作戰指揮系統」是值得關注的議題，國軍目前的指揮系統是單獨的、不受外軍指揮，但韓國就為此吵了幾十年，有3萬美軍駐紮在韓國，韓國軍隊雖有更多人，但如果一旦開戰，韓國軍隊要聽美軍指揮，這就是作戰指揮權的問題，美軍不可能會讓外國指揮，但卻能指揮外國軍隊。

介文汲直言，美國人會希望台灣人打仗不計人命代價，因為死的不是美國人，城鎮戰怎麼犧牲都可以，若要炸毀台積電，國軍都捨不得下手，美軍就敢直接下手。他認為，國軍就應該要堅持單獨的指揮系統，不該與美軍共用。

介文汲認為，美國的手已經伸的很深了，不但武器上要控制，將來連作戰指揮權都是美國的，「到底是誰保衛誰啊」，美國人看台海戰爭和台灣人看台海戰爭是完全不一樣的事情，台灣人心中都會想著這些都是我們的父老鄉親、兄弟姊妹，會很在乎人道的問題。

「美軍會這樣想嗎？」介文汲表示，美國就是希望台海戰爭能夠打成烏克蘭戰爭現在那樣，城鎮戰、全民皆兵、不怕犧牲，把城市炸毀、製造兩岸永遠的仇恨，就算中國大陸最終真的占領台灣，拿到的也是一個被打爛的台灣，「美國人會這樣想，但台灣人不一樣」。

介文汲表示，這些軍火商到台灣說這種話，已經是囂張過頭，根本是把台灣人當成第三世界那些沒有知識、眼界的人來看，說的好像是美國給台灣面子，但仔細看裡面問題非常大。他也表示，沒有一個國家的政府會公開跟戰爭販子、軍火商走得這麼近，還給他們高規格接待，替他們塗脂抹粉，完全不在乎人民的死活，太可惡了。