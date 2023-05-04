新華社報導，大陸國家移民管理局4日通報，今年五一假期大陸邊檢機關共查驗出入境人員626.5萬人次，日均125.3萬人次，較去年五一同期增長約2.2倍，是2019年五一同期的59.2％。其中，入境312萬人次，出境314.5萬人次。

今年五一期間，查驗出入境交通運輸工具26萬架（艘、列、輛）次，較去年五一同期增長約1.4倍。4月30日，出入境人員突破138萬人次，為「乙類乙管」措施實施以來單日最高。

按照大陸國家移民管理局統一部署，節日期間大陸全國邊檢機關全警動員，採取多項措施保障五一假期口岸通關順暢。

一是提前預測並向社會公佈各口岸出入境人員流量高峰時段，提示、引導廣大出入境旅客合理安排行程，錯峰出行；二是科學組織勤務，加大警力投入，開足查驗通道，及時疏導出入境客流，確保通關高效順暢；三是深圳、珠海等地邊檢機關加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對暫態客流高峰，確保口岸通關安全有序。