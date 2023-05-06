以下是美聯社針對Google啟用密碼金鑰功能總整理。

●何謂密碼金鑰？

密碼金鑰提供比密碼功能和簡訊確認碼更安全的登入方式。使用者甚至不會直接看到密碼金鑰，線上服務如Gmail會利用它和你的手機或電腦等信任的裝置直接溝通，把你登入服務。

你只要在裝置上利用PIN碼解鎖、指紋或臉部辨識等生物識別方式，或是更複雜的實體安全金鑰，驗證你的身分。

Google密碼金鑰可應用在不同裝置，除了可用在Google本身的Android手機外，還可以用在iPhone、Mac和Windows電腦。

●為什麼需要密碼金鑰？

拜天才駭客和人類易錯性之賜，密碼容易遭竊和被破解。設定一組複雜的密碼只會讓使用者更頭痛。

簡單來說，密碼愈易記愈不安全。密碼管理軟體固然可以產生和儲存複雜的密碼，在提高安全性上很實用。然而，即便密碼管理軟體也需要一組密碼，讓人再陷麻煩。

除了可以免除這些麻煩外，密碼金鑰還有一項打敗密碼的優點。每把passkey只會用於單一帳號，因此詐騙網站無法從約會網站竊取一組金鑰，把它用在開啟你的銀行帳戶。

●如何啟用密碼金鑰?

首先在你的Google帳號開啟密碼金鑰功能。在信任的手機、電腦開啟瀏覽器，登入你的Google帳號。然後前往g.co/passkeys網頁，點開「開始使用密碼金鑰」選項即完成。Google帳號的密碼金鑰功能已經啟動。

假如你使用蘋果裝置，尚未啟動iCloud鑰匙圈，要先設定iCloud鑰匙圈，它不但可以安全儲存密碼，現在還可以安全儲存金鑰。

接下來是產生實際的金鑰，利用金鑰連接你信任的裝置。倘若你使用的是已登入你的Google帳戶的Android系統手機，差不多接近完成。Android手機會自動準備好使用密碼金鑰，不過還是需要先啟用這項功能。

要在上面提到的同一個Google帳號頁面找到「建立密碼金鑰」的按鈕。用滑鼠點開後，將出現一個視窗讓你在目前的裝置或另一個裝置上建立密碼金鑰。絕對不會選錯，系統會通知你是否有密碼金鑰。

若你使用的個人電腦無法產生密碼金鑰，就會開啟一個QR Code，你可以用iPhone或Android裝置上的鏡頭掃描。你必須把手機保持靠近螢幕，一直等到螢幕出現一行字「建立密碼金鑰」，然後點開，就可以了。

●然後咧？

接下來，登入Google帳號只需要輸入你的email。假如你有正確建立密碼金鑰，就會在手機或其他裝置上收到訊息，要求你按下指紋，或臉部辨識或者輸入PIN碼。

當然，你的密碼還是存在。只是一旦開始啟用密碼金鑰，有很大的機率你不會常用到，未來甚至可能可以從帳號中刪除密碼。