冬山鄉的2023三奇美徑系列活動開跑了。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

冬山鄉的2023三奇美徑系列活動開跑了。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉的2023三奇美徑系列活動開跑了，今年以小鹿放風箏為主題，可欣賞2隻超萌可愛小鹿的彩繪稻田及享受20日的稻浪音樂會；還有6月熱氣球嘉年華一直到7月風箏節嘉年華，一起親近大自然，體驗不同的聽覺、視覺饗宴。

三奇美徑長約2公里，沿途有9個S形彎道，一望無際的稻田，每年1月插秧後，5、6月時是稻子成熟期，鄉公所會在每年1期稻作期間舉辦彩繪稻田活動，可徒步或騎自行車穿梭田間，欣賞黃金稻穗的風光，還可登上3樓高的觀景平台，鳥瞰超萌小鹿彩繪稻田，可愛極了。

一系列活動從5月1日至7月2日，為期63天，迄今已吸引許多遊客前往爭相拍照打卡；其中，20日下午2時至4時40分，有精彩愜意的稻浪音樂會；6月3、4、10、11日於冬山車站前舉辦熱氣球嘉年華，欣賞各式可愛熱氣球造型升空；7月1、2日則有風箏節嘉年華。

冬山鄉長林峻輔表示，從5月到7月2日的系列活動，歡迎遊客在冬山鄉這樣的美景裡好好玩，欣賞一年一度的限定美景，體驗冬山鄉客家風情、稻浪及山林深度之旅。