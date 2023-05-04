此外，陳揆說，我國現正積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），除在硬體面、法制面、社會面均已做好通盤準備外，也願意遵守國際自由貿易高標準規範，至盼日本能夠協助台灣早日入會，共同為區域經濟成長及繁榮做出貢獻。

陳揆致詞時首先誠摯歡迎訪團成員在日本黃金週的連假期間組團來訪，並由衷感謝各位長期支持台灣。台日因過去的歷史連結，為彼此互動建立良好基礎，其後不論遭逢地震、水災、颱風等自然災害或重大疫情，雙方總是患難與共，尤其在新冠肺炎疫情嚴峻之際，日本捐贈台灣420萬劑疫苗，及時解決當時我國疫苗不足的困境，讓我國人感念在心；因此當日本面臨口罩供應不足時，台灣政府及民間也立即發起贈送日本口罩的活動。這種雙方持續貢獻良善力量，在人道救援、公共衛生領域相互扶持，也成為國際合作的最佳典範。

陳揆表示，台日共同享有自由信念及民主生活方式，卻也同時面臨威權主義國家的威脅及挑戰。面對威權主義擴張，唯有民主國家陣營彼此緊密合作，才能產生強大抗衡力量。他特別感謝日本政府在各種公開場合多次強調台海和平穩定的重要性，更感念台灣永遠的友人已故安倍晉三前首相所提的「台灣有事即日本有事」，其卸任首相後仍在國際會議上大聲疾呼各國應重視台灣安全，令人非常敬佩安倍前首相的非凡見識。

陳揆指出，台日互為第三大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達882億美元，創歷史新高。另外，台日也有很多產業合作經驗，例如過去台日企業在東南亞發展，以及近期台積電在日本茨城縣及熊本縣投資設廠。我國非常感謝日本政府對台積電等台灣企業在日投資的重視與協助，相信台日攜手合作，必能一起承擔捍衛全球半導體供應鏈的重責。

陳揆強調，台灣現正積極爭取加入CPTPP，除在硬體面、法制面、社會面均已做好通盤準備外，也願意遵守國際自由貿易高標準規範，並高度關注英國加入CPTPP後的動向，至盼日本協助台灣早日入會，共同為區域經濟成長及繁榮做出貢獻。尤其日本自民黨青年局長年推動台日交流，是兩國關係的重要橋梁，期待雙方在既有的情誼與基礎上，持續深化交流互動，也期盼台日兩國在安全、經濟、教育、文化、觀光等各領域有更密切的合作，打造出堅韌的台日友好關係。

隨後，鈴木憲和眾議員致詞時表示，自民黨青年局於一年前開始重啟訪台行程，當時全球疫情尚未緩解，台灣為了迎接他們，克服重重困難，他也在訪程中結識時任桃園市長的鄭文燦副院長，並獲得許多協助，他要致上由衷的感謝。

鈴木眾議員指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，台日正面臨非常嚴峻的國際情勢。因此，雙方應共同合作，透過外交上的努力來維護自由及民主等普世價值，以及台灣海峽與印太地區的和平與穩定。日本也會盡力協助台灣加入CPTPP，並支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）或其他國際機構。期盼未來台日能進一步加強雙方年輕世代的交流，讓兩國年輕人建立如同親朋好友般的情誼。