屏東新園鄉一名6旬婦人日前倒臥住家客廳、昏迷不醒，嚇得家屬趕緊報警求助，救護人員到場後發現，婦人雖意識不清但對痛有反應，評估是低血糖所致，立即幫她施打葡萄糖並送醫救治，結果醫院還沒到、老婦就在救護車上醒來，還一臉疑惑自己身在何處，「如夢初醒」的樣子令救護人員哭笑不得。

屏東消防局指出，2日早上10時許獲報新園鄉南興路有急病救護，報案人稱家人意識不清，急需救護車送醫，當下立即派遣東港分隊員鄭育昌、歐建宏及救護義消郭承憲到達現場協助。

3人到場後發現，一名6旬老婦倒臥在一樓客廳，家屬在旁不知所措，對方緊張地表示，患者一直叫不醒，意識狀況開始無法回應。救護人員隨後又發現，患者意識不清只對痛有反應，經詢問家屬後得知，患者有相關低血糖病史。

對此，救護人員立即施作生命徵象監測、血糖監測，隨後確認患者為低血糖狀況，並在向家屬解釋後，馬上給予患者50％高濃度葡萄糖溶液注射處置，接著依家屬要求送往東港輔英醫院救治。

但醫院還沒到，老婦已在救護車上醒來，她還一臉疑惑自己身在何處，她向叫護人員說，「自己明明在家睡覺，怎麼一覺醒來會在救護車上」？老婦的疑惑發言令救護人員哭笑不得，但也為老婦平安無事感到開心。