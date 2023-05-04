副總統賴清德表示，政府預計在2030年前投入9000億元預算，推動企業淨零轉型。《綠能你不能》粉專表示，三問打臉賴清德，其中一問就是，每次停電損失找誰討？

《綠能你不能》4日在臉書粉專貼文表示，今天看到賴清德又再唬爛要撒幣9000億的發言，就三個問題問他，馬上打他的臉。第一、民進黨力推廢核電，可是能源轉型失敗、供電不穩，台灣會跳電，民生經濟怎麼解？每次停電損失找誰討？第二、過度依賴火力、天然氣發電受到烏俄戰爭影響，發電成本急速增加，對於空氣汙染也是一大弊端，台灣因為過度依賴這樣的能源，導致淨零碳排在先進國家吊車尾，請問民進黨說的轉型轉到哪裡去？還有發電成本節節升高，台電大肆虧損，怎麼解決？

該粉專接著指出，第三、世界潮流都在研發新型態核能，請問民進黨要盲目反核到哪時，何時可理性討論穩定能源議題？而且民進黨發展綠能，弊案一大堆。

該粉專更在底下留言質疑，「兩兆風電、八千億前瞻計畫、防疫特殊預算也是幾千億，民進黨真好賺？」