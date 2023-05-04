保外就醫中的前總統陳水扁為兒子陳致中被褫奪參政權，曾到總統府、立法院等處請願，遭質疑「踩紅線」，違反保外就醫規定。矯正署表示，台中監獄審酌醫囑及醫院診斷，4日核定保外醫治第34次展延案，將展延至8月4日，另也在今天以電話聯繫方式告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行。

矯正署表示，台中監獄參酌醫囑及醫院診斷書，於4月20日陳報陳水扁保外醫治第34次展延案，經矯正署審核後，5月4日核定，展延期間為5月5日至8月4日。展延作業係依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法所為之例行審查作業。

矯正署也說，對於陳水扁5月3日至總統府等機關請願之行為，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，已經在4日指示台中監獄蒐集相關事證，並依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。台中監獄除已著手蒐集資料及 檢視外，並於4日先以電話聯繫方式告誡陳水扁應注意保外醫治期間言行，近日也會派員增加訪視次數，促其注意。

矯正署說，台中監獄為完整了解陳水扁保外醫治期間之病況發展，未來不排除要求陳水扁至其他醫療機構進行檢查， 以補充後續保外醫治展延陳報作業之審查資料，以昭公信。